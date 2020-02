La regina Elisabetta ha "parlato" di nuovo attraverso i suoi abiti?

Non è più un mistero per nessuno il fatto che la regina Elisabetta potrebbe comunicare delle opinioni personali e dei messaggi attraverso la scelta del look per gli eventi pubblici. La sovrana non si limiterebbe a indossare abiti che rispettino la tradizione o un dress code particolare. Non selezionerebbe i gioielli solo per il piacere di indossarli o in base alla formalità di un evento. Ogni colore, ogni tiara, ogni vestito sarebbe una specie di Cavallo di Troia in cui la regina Elisabetta nasconderebbe un messaggio destinato al pubblico.

Del resto la monarca non ha la piena libertà di esprimere pareri, soprattutto se di natura politica. Quando potrebbe sbilanciarsi un po’ di più, preferisce comunque mantenere una quasi totale discrezione. Il basso profilo le consente da un lato di non provocare ulteriori polemiche e curiosità sugli scandali che travolgono la royal family, dall’altro di agire come ritiene più giusto e in maniera tempestiva.

Eppure la regina Elisabetta non rinuncia a dire la sua. Talvolta il suo silenzio non è poi così assoluto. Secondo Vanity Fair durante la sua ultima uscita pubblica nel Norfolk, per assistere alla Messa, Sua Maestà avrebbe comunicato con il popolo proprio attraverso la scelta del colore dei suoi abiti e una spilla molto particolare. Gli argomenti su cui la sovrana avrebbe espresso un’opinione sibillina sarebbero quelli di cui tutti stanno parlando in queste settimane, ovvero la Brexit e la Megxit. Due “uscite” storiche che coinvolgono la Gran Bretagna e la royal family.

Per la Messa la regina Elisabetta ha indossato un completo azzurro. Neanche a farlo apposta questo è proprio il colore simbolo dell’Unione Europea. Forse la monarca vuole dirci che non è d’accordo sull’uscita della Gran Bretagna dall’Europa? Tutto è possibile. Pensare a una semplice coincidenza non convincerebbe troppo, anche se non possiamo escluderlo. La sovrana ha uno staff a sua disposizione che la consiglia sulla scelta del look in ogni occasione. Sarebbe strano se nessuno le avesse fatto presente i “rischi” mediatici di indossare un completo azzurro all’indomani della Brexit. Elisabetta II, poi, è una donna molto intelligente e sembrerebbe altrettanto bizzarro se non si fosse resa conto da sola delle implicazioni della sua scelta.

Tuttavia dobbiamo anche far presente che l’azzurro dovrebbe essere uno dei colori preferiti di Sua Maestà, almeno stando a quanto rivelato dal podcast “Royals”, condotto dalle giornaliste Zoe Burrell e Angela Mollard. A quanto sembra la regina Elisabetta avrebbe selezionato questo colore nel 29% del tempo trascorso sotto i riflettori. Coincidenza, passione per l’azzurro o messaggio nascosto sulla Brexit? Quasi impossibile conoscere la verità che si nasconde dietro al completo regale. C’è, però, un altro dettaglio interessante.

Elisabetta II ha appuntato sul suo vestito azzurro la spilla canadese Snowflake. Si tratta di un gioiello composto da 78 zaffiri canadesi circondati da diamanti. Un regalo che nel 2017 le fece l’ex governatore generale del Canada David Johnston a nome del popolo canadese. Possibile che la regina Elisabetta abbia deciso di indossare la spilla proprio ora che Harry e Meghan si sono trasferiti in Canada seguiti da un lungo strascico di polemiche? Un’altra coincidenza? Forse, però dobbiamo ammettere che queste coincidenze iniziano a essere un po’ troppe.

Non è da escludere che la monarca abbia messo la spilla per dirci che ormai ha accettato la nuova vita dei duchi di Sussex, rassegnandosi alle loro decisioni. Oppure che ora li sostiene non solo come regina, ma soprattutto come nonna. Forse, ma non lo sapremo mai con certezza, la spilla potrebbe rappresentare la preziosa “pietra” che la regina Elisabetta desidererebbe mettere sull’intero caso Sussex, in modo da archiviarlo una volta per tutte.