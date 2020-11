Lady Diana umiliata da Carlo la notte prima delle nozze: "Non ti amo"

L’interesse verso la storia della royal family capitanata dalla regina Elisabetta, gli scandali e gli aneddoti di corte, non è mai venuto meno ma in questi giorni la diffusione della quarta stagione di “The Crown” ha fatto salire alle stelle la curiosità verso i Windsor. Tra realtà e finzione la vita di questo storico casato continua ad appassionare più di un romanzo d’appendice i cui protagonisti sembrano eroi di un dramma infinito.

La regina Elisabetta e quella passione di famiglia per il gin

A 94 anni suonati la regina Elisabetta sorseggia 4 drink al giorno per rilassarsi, almeno secondo l’indiscrezione raccontata al Telegraph dall’ex royal chef Darren McGrady. Gin e Dubonnet prima di pranzo, vino a pranzo, un Martini secco per terminare il pasto e champagne prima di cena. La vera passione di Sua Maestà, però, è il gin. Un’eredità tramandatale dalla Regina Madre, ma anche un affare redditizio. Proprio in questi giorni, infatti, la sovrana ha lanciato sul mercato il Sandringham Celebration Gin, un’edizione limitata che proviene dalle piante che crescono nella sua amata Sandringham. Si tratta del terzo brand di gin lanciato dalla casa reale e il costo è di 50 sterline per 50 cl. Un ottimo sistema per annegare i dispiaceri famigliari e arrotondare le finanze della Corona.

Sua Maestà ha mai visto “The Crown”?

Non è chiaro. Dobbiamo affidarci alle indiscrezioni anche stavolta. Nel 2017 un insider di corte raccontò che il figlio della sovrana, Edoardo, sua moglie Sophie di Wessex ed Elisabetta si riunivano a Palazzo per guardare la serie e che Sua Maestà ne era entusiasta. Le cose, però, sarebbero cambiate con la diffusione della quarta serie, in cui viene raccontato il naufragio del matrimonio di Carlo e Diana. L’attrice Olivia Colman, che interpreta la monarca nella serie, ha avuto l’occasione di incontrare il principe William e di chiedergli se avesse visto qualche puntata di “The Crown”. La domanda, in tutta onestà, poteva essere evitata, tanto è fuori luogo. La risposta del principe, invece, è stata un "no" secco ma gentile. Un diniego, a quanto pare, condiviso da tutta la royal family. Uno dei più arrabbiati sarebbe il fratello di Lady Diana, che ha definito il programma pura “fiction” , aggiungendo che vi sono “un sacco di congetture e più invenzioni” . Era davvero il caso di far rivivere un passato così doloroso ai famigliari di Lady Diana, romanzandolo perfino? La ricostruzione storica è ben altra cosa.

Il principe Carlo e la terribile confessione la notte prima delle nozze