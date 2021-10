"Non sono una vecchia". E la Regina rifiuta il premio

La regina Elisabetta rispedisce al mittente il premio “The Oldie of The Year”, assegnato alle personalità non più giovanissime che si sono distinte nei rispettivi campi e lo fa con una risposta epica, che non solo sottolinea la sua forza d’animo, ma anche il suo humor britannico e la sua grande voglia di vivere.

“Si è vecchi quando ci si sente vecchi”

Diciamo spesso che l’età è solo un fatto anagrafico, ma Sua Maestà ci ha dimostrato con i fatti quanto ciò sia vero. Lo scorso 30 luglio il segretario privato della monarca, Sir Edward Young, inviò a Balmoral l’annuncio che la Regina sarebbe stata insignita del premio “The Oldie of the Year”, ovvero un riconoscimento “all’anziano dell’anno” , a colui che ha vissuto appieno la vita, affrontando gli inevitabili ostacoli e, infine, raggiungendo il successo. Young, infatti, aveva ricevuto una missiva direttamente dal presidente del premio, Gyles Brandreth. Possiamo solo immaginare che, messa a conoscenza della bizzarra notizia, la sovrana non abbia fatto i salti di gioia.

Anzi, ha dettato la sua replica al suo assistente, Tom Laing-Baker. Il risultato, che verrà pubblicato sul numero di novembre della rivista legata al premio, “Oldie Magazine”, è semplicemente leggendario: “Sua Maestà ritiene che si è vecchi quando ci si sente vecchi, come tale non crede di soddisfare i requisiti pertinenti per poter accettare e spera che possiate trovare un più degno destinatario”. La risposta è diventata immediatamente virale e per noi tutti è un imperdibile insegnamento di forza di volontà e ironia senza pari.

“Non ho i requisiti”

La regina Elisabetta non ci sta a essere “l’anzianotta del 2021”. Al contrario, sfoggia i suoi 95 anni come fossero una delle preziose spille della royal family. Non vuole essere considerata vecchia, non lo è, non pensa all’età. Parole come quelle che abbiamo letto esprimono vitalità e determinazione. Certo, ha dovuto rinunciare al Martini serale, ma si tratta di un piccolo sacrificio che scompare di fronte all’agenda fitta di appuntamenti che la attende nei prossimi mesi.

La Regina ha avuto il coraggio di bacchettare i leader mondiali sulla questione ambientale, sebbene in una conversazione privata diventata pubblica a causa di un fuorionda, con una frase che denota un’incredibile lucidità e voglia di fare: “Ho sentito parlare di Cop26 ma non so ancora chi arriverà. Sappiamo solo di persone che non vengono. È davvero irritante quando parlano ma non agiscono” , ha detto con malcelato disappunto, parlando della conferenza sul clima che si svolgerà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021.

Una piccola curiosità sul “The Oldie of The Year Award”. Nel 2011 il premio venne assegnato al duca di Edimburgo, ma questi lo accettò con una replica sarcastica, in pieno “stile Filippo”, sebbene con un sottofondo malinconico: “Gli anni stanno passando più veloci e la carcassa sta perdendo pezzi”. Di tutt’altro tenore rispetto al pensiero della regina Elisabetta sulla terza età. Con il suo gesto la regina Elisabetta ha sfidato delle convenzioni. In un certo senso per una volta anche lei, come il marito, è stata politicamente scorretta, perché non ha accettato un ruolo già stabilito per lei dal giudizio sociale e lo ha detto chiaro e tondo, senza indugio (benché il premio sia molto simpatico e con intenti positivi). Se le premesse sono queste, forse il principe Carlo dovrà aspettare ancora a lungo prima di sedersi sul trono.