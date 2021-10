La clamorosa gaffe di Bebe Vio imbarazza Fazio

" Speriamo che venga tradotto in un altro modo quello che hai detto" . Le parole di Fabio Fazio sono la sintesi di quanto avvenuto durante l'ospitata di Bebe Vio a Che tempo che fa. L'atleta paralimpica è scivolata su una battutaccia parlando della regina Elisabetta, una delle poche personalità di spicco che la giovane non ha ancora incontrato e l'imbarazzo in studio è stato evidente.

Bebe Vio è stata ospite del programma di Fabio Fazio su Rai Tre per parlare della recente partecipazione ai giochi paralimpici di Tokyo, dove ha conquistato due medaglie. Vittorie che, ad aprile, sembravano solo un sogno visto il dramma vissuto dall'atleta, vittima di un grave infortunio al braccio. Un incidente che avrebbe potuto addirittura farla morire a causa delle complicazioni dovute a un'infezione. La sua forza e la sue determinazione, invece, l'hanno aiutata a lottare per guarire e a tornare in pedana per vincere.

Da Fazio Bebe Vio ha ripercorso gli ultimi mesi della sua vita tra dolori e gioie, come quelle vissute calcando le passerelle della fashion week parigina o incontrando personalità di spicco come papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo elenco di personaggi importanti al quale la giovane atleta vorrebbe aggiungere ancora un nome. " Hai incontrato tutti - ha scherzato il conduttore - compreso Alex Zanardi, Ursula Von Der Leyen, Ellen Mirren e fai sfilate di moda. Ti manca solo la regina Elisabetta e poi hai finito tutto" .