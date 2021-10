Ricoverato in gravi condizioni Federico Salvatore

Federico Salvatore, cantautore e cabarettista napoletano, è stato vittima di un grave malore. La notizia del suo ricovero in ospedale è iniziata a circolare nella tarda mattinata, ma solo poco fa le parole della moglie, Flavia D'Alessio, hanno sciolto ogni dubbio sul suo stato di salute.

All'agenzia di stampa Ansa, la moglie di Federico Salvatore ha confermato il drammatico momento, che il 62enne sta vivendo ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale del Mare di Napoli. " Non è un momento semplice - ha dichiarato Flavia D'Alessio - ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici ".

Non è chiaro cosa sia successo all'artista, che ora si trova ricoverato in prognosi riservata, affidato alle cure dei medici dell'ospedale partenopeo. Secondo quanto riportato da Dagospia, Federico Salvatore sarebbe stato colpito da un'emorragia cerebrale, ma la moglie non ha confermato. " Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. È in ottime mani ", ha proseguito sua moglie, che ora chiede ai fan e ai seguaci del cantautore di rispettare il delicato momento che la famiglia sta vivendo. La coppia aveva festeggiato da poco l'undicesimo anniversario di nozze e Salvatore si apprestava a pubblicare un nuovo album di canzoni, "Azz...25 anni dopo", per celebrare l'anniversario del suo album satirico di esordio, "Azz", pubblicato nel 1995, che lo rese celebre negli anni '90.