"Ringrazio chi gli ha salvato la vita". Le lacrime di Tiziano Ferro per il cane

Sono state ore di ansia e di apprensione sia per Tiziano Ferro che per il marito Victor Allen. Il cantante italiano, di recente, aveva condiviso sui social un messaggio in cui ha rivelato che uno dei due cuccioli di Dobermann, che aveva adotto lo scorso mese di aprile, ha avuto un malore ed è stato condotto in tutta fretta dal veterinario. A causa di un’emorragia interna il piccolo Beau ha rischiato di non sopravvivere all’operazione. L’artista insieme a Victor si è unito in una preghiera, sperando che il Doberman potesse tornare a scodinzolare al più presto. Il messaggio subito ha catalizzato l’attenzione dei fan che, insieme a Tiziano Ferro, hanno atteso trepidanti notizie sulla salute di Beau. E finalmente la vicenda ha avuto un lieto epilogo.

Attraverso un video che è stato con condiviso sul suo profilo Instagram, il cantante originario di Latina festeggia il superamento dell’intervento e vuole condividere con tutti i suoi follower la gioia nel rivedere Beau sano e salvo. Pochi secondi appena per attimi di pura felicità che Tiziano Ferro non riesce proprio a contenere. L’artista, infatti, nel rivedere il cucciolo dopo l’operazione, non riesce a trattenere le lacrime e si lascia andare a un pianto liberatorio e a un lungo sospiro di sollievo. "Ringrazio chi gli ha salvato la vita", afferma Tiziano Ferro nel video. "Ringrazio di cuore i veterinari che mi hanno permesso di vedere Beau anche solo per cinque minuti – si legge poi nella didascalia che accompagna il post -. Anche oggi non tornerà a casa. Stiano aspettando i risultati delle trasfusioni. Non so come avremmo fatto senza l’amore che stiamo ricevendo. Grazie a tutti", conclude.

Una gioia a metà ma è pur sempre una gioia. Infatti il cucciolo, anche se ha superato la notte e l’intervento, dovrà ancora restare in osservazione. I veterinari però hanno permesso a Tiziano Ferro di salutare il cagnolino. E il video-saluto è stato molto commuovente, tanto è vero il video ha emozionato proprio tutti e in poco tempo subito ha fatto il giro del web. I fan più storici di Ferro si sono uniti alla gioia per il piccolo Beau, ma anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno lasciato un commento affettuoso dopo il brutto momento vissuto. Come ad esempio Manuela Arcuri. Persino Brigitte Nielsen ha lasciato un segno del loro passaggio. Il peggio è passato. Ora Tiziano Ferro conta già le ore per poter riportare a casa Beau.