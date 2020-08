"È nato con due milze": il dramma di Tiziano Ferro

Un'emorragia interna improvvisa, la corsa alla clinica veterinaria, la scoperta e nove ore d'intervento chirurgico. È il racconto della difficile notte vissuta da Tiziano Ferro a causa di un improvviso malore del suo cane, Beau, un meticcio adulto adottato alcuni mesi fa. A raccontare il difficile momento vissuto è stato il cantante attraverso il suo profilo Instagram dove, nelle scorse ore, ha pubblicato un lungo e doloroso post.

" Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza - ha scritto sui social network Tiziano Ferro, condividendo con i fan una foto in bianco e nero di una camera da letto vuota - tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l'intervento di Beau era andato bene ". Nel lungo e toccante messaggio che il cantante di Latina ha affidato a Instagram, Tiziano Ferro ha raccontato dell'improvviso malore del suo cane e della scoperta fatta in clinica, quando tutti pensavano che si trattasse di un tumore: " L'abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso. Invece Beau è nato con due milze e una si è lacerata accidentalmente ".

Beau, otto anni, era arrivato nella casa di Tiziano Ferro esattamente quattro mesi fa. Il cantante aveva deciso di adottare due meticci dopo la prematura scomparsa dei suoi cagnolini Penny e Piper. Dopo una visita lampo a uno dei canili di Los Angeles, Ferro e il marito Victor Allen avevano portato a casa Beau e Ellie due meticci simil Dobermann. Il video dell'arrivo nella loro nuova casa era stato condiviso sui social ottenendo milioni di visualizzazioni e migliaia di like. Oggi la brutta scoperta e l'operazione d'urgenza: " Abbiamo aspettato per ore, svegli tutta la notte come avrebbe fatto lui e tutti gli altri cani, per noi ". Una gratitudine che il meticcio aveva dimostrato sin da subito a Tiziano Ferro che proprio sul web aveva scritto pochi giorni fa: " Non mi molla un attimo, neanche al computer posso scrivere. Quanta gratitudine e amore ".

L'episodio che ha visto protagonista Tiziano Ferro e il suo amico a quattro zampe arriva a poche ore da un altro triste evento legato agli animali che ha toccato Andrea Bocelli. Il tenore pochi giorni fa aveva lanciato un appello sui social per ritrovare il suo levriero italiano disperso in mare. Solo nella tarda serata di domenica 23 agosto, però, il cantante lirico ha annunciato la sospensione delle ricerche, dicendo definitivamente addio al suo cagnolino.