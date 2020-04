Rita Ora diventa infermiera volontaria in ospedale

Rita Ora cerca di dare una mano per combattere l’epidemia di coronavirus.

La popstar è infatti diventata una volontaria del servizio sanitario nazionale britannico, esattamene come sua sorella Elena, mentre la madre - Vera Sahatciu - è stata chiamata a lavorare in ospedale. Come riporta il Mirror, la donna - che ha 55 anni - è in prima linea contro il virus, dato che è un medico con una specializzazione in psichiatria, anche se non sarà chiamata alle sue solite mansioni. Rita ha raccontato in un’intervista quanto sia orgogliosa di sua madre.

“ Mia madre è sempre stata la mia eroina - ha detto la cantante - ma questa pandemia, onestamente, l’ha resa una supereroina ai miei occhi. È così coraggiosa e sta affrontando tutto da sola. E la sua generosità nell’aiutare gli altri cementa soltanto ciò che io so delle cose di cui mia madre sarebbe capace. Sono così felice che il resto del mondo possa vederlo ”. E così anche l'artista si è sentita ispirata a fare la sua parte per la propria nazione.

La stessa Vera, in questi giorni, ha spiegato sul proprio profilo Instagram la sua scelta di dare una mano: la donna ha raccontato che sarebbe tornata al lavoro - anche se lavora di solito con persone affette da problemi di salute mentale, le è stato richiesto di prestare il suo aiuto in altri dipartimenti a causa dell’emergenza coronavirus. La donna ha inoltre invitato tutti a restare a casa, ricordando che si tratta di un momento molto pericoloso e quanto tutti siamo a rischio.

Nei giorni scorsi, Rita Ora ha pubblicato sui propri canali social un video in cui applaude ai medici e agli infermieri del servizio sanitario nazionale - così come ha fatto una parte della Royal Family, tra cui il Principe Carlo, Camilla Parker Bowles, i Principini George, Charlotte e Louis.

Durante la sua opera di volontariato, Rita Ora con sua sorella potranno consegnare forniture mediche - come le mascherine, per esempio - raccogliere prescrizioni, controllare gli anziani ed effettuare delle telefonate ai membri della comunità che vivono da soli.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?