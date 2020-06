Rivelazioni choc su Harry e Meghan in un libro che sta facendo tremare la monarchia

Harry schiavo del sesso e di conseguenza di Meghan. Sono queste le piccanti rivelazioni che circolano da ieri, quando il settimanale Oggi, ha dato l’anteprima " Meghan and Harry - The real story" , l’atteso libro di Lady Colin Campbell, 70 anni, nota per essere molto ben introdotta nei circoli reali che sta facendo tremare i polsi alla monarchia inglese.

Un libro attesissimo da tutti, che promette di far cadere il velo di omertà che da sempre ha circondato Buckingham Palace e la vita privata dei reali. Che ci fosse qualcosa di strano nella coppia girovaga, non era certo un segreto e che la parte insofferente ai protocolli fosse Meghan neanche, ma a quanto pare dei due viene fuori un dipingo alquanto particolare.

Il libro, traccia un ritratto molto particolare dei duchi del Sussex, mostrando lei come una arrivista, manipolatrice e addirittura sociopatica secondo l’opinione di uno psicologo, e di lui come un succube e rimbambito dal sesso, non a caso, viene rivelato il suo soprannome di corte che sarebbe “ Blow Jobs ” che in inglese significa rapporto orale.

Ma cosa racconta realmente? Le anticipazioni sono davvero succulenti, e si parte dall’accordo segreto che Meghan avrebbe stipulato con molti marchi per indossare i loro vestiti e i gioielli a pagamento, oppure delle sue insofferenze come quando al 70° compleanno del principe Carlo sarebbe andata su tutte le furie perché la cerimonia era stata troppo noiosa per lei, facendo rimanere basiti tutti i presenti.

Ma non solo, pare che a fare le spese del carattere molto piccante dell’ex duchessa, siano stati proprio i poveri camerieri ed inservienti che sono stati cambiati spessissimo dalla coppia. Ad uno di loro Meghan avrebbe tirato una tazza di the bollente per poi licenziarlo (non senza una cospicua uscita per il suo silenzio), oppure quanto fu presa da un attacco d’ira contro la sua cameriera che a suo parere aveva stirato male un vestito.

Insomma scene da far impallidire anche Naomi Campbell che in quanto a sfuriate non è certo seconda a nessuno. Ora la domanda che ci si pone è se tutte queste cose siano realmente accadute o se questo sia l’ennesimo attacco ad una coppia che ha avuto la forza di uscire dalla soffocante monarchia. Certo è che chi conosce bene Meghan Markle non ha di lei un’opinione altissima. Ma queste sono solo chiacchiere di palazzo