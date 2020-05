Le strane indiscrezioni su Meghan Markle: "Non inquadrate i piedi..."

Ancora critiche pungenti per Meghan Markle. La ex duchessa del Sussex anche se ha divorziato dalla corona da appena un mese, ancora non riesce a sfuggire dai gossip e ancora non riesce a prendere le distanze dalle malelingue. Ci sono diverse persone che hanno avuto il piacere di vivere a contatto con Meghan e, molte di queste, non conservano di lei un buon ricordo. Ad esempio Tommy Mendes che di professore è fotografo e anche cameraman, rivela alcuni dettagli sul passato di attrice della Markle in un’intervista rilasciata qualche giorno fa al Daily Mail. E da quanto si apprende, non traspare un ritratto lusinghiero della moglie del Principe Harry.

Le dichiarazioni arrivano qualche giorno dopo la notizia della prima biografia di Meghan. Ancor prima del suo arrivo negli store, infatti, il memoriale ha creato diversi malcontenti dato che, si temono diverse ripercussioni sulla Regina e su tutti i suoi amici e conoscenti. Tommy Memdes ha, forse, agito d’astuzia e d’anticipo. Nell’intervista, il cameraman ricorda alcuni momenti della vita della duchessa ancora prima che arrivasse nella famiglia reale inglese, riverberando aneddoti della sua vita sul set al tempo di Suits. "Si comportava proprio come una principessa – afferma -. Era una diva a tutti gli effetti. Arrivava con uno staff composto da 12 persone e chiedeva esplicitamente che i suoi piedi non venissero inquadrati per nessuna ragione". Ma non è ancora finita qui.

"Non ho mai visto una persona come lei. Pretendeva di vedere a fine giornata tutto il materiale girato. Sembrava una donna in missione", aggiunge. È noto a tutti il temperamento di Meghan. Infatti questi suoi modi di fare che tanto hanno creato scompiglio a Corte, erano usuali per chi ha condiviso il set insieme a lei. La Markle è una persona determinata, ligia nel dovere e molto intensa. Si impegnava molto in tutto quello che faceva, e voleva che ogni cosa fosse al suo posto. "Non conoscevo chi fosse durante il mio primo giorno di lavoro – continua il cameraman-. Si è presentata con il berretto da baseball e occhiali scuri poi subito è andata in sala trucco. Durante il ciak era una persona diversa".

E sul perché odiava particolarmente i suoi piedi, Mendes ha la risposta che nessuno si aspetta. "Aveva l’alluce valgo. E la cicatrice sul piede è ben visibile. Non ne va poi così fiera. Per questo non appare mai scalza e senza le scarpe con il tacco". Della serie: anche le principesse hanno il punto debole.