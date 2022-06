Per Roberta Morise il lavoro viaggia spedito col "Camper". Ma l'amore è finito

Luoghi di tendenza e glamour, borghi tra quelli più belli d'Italia, sagre e mercati cittadini. E ancora sentieri escursionistici e ricchezze enogastronomiche delle nostre regioni. Tutto questo è Camper il nuovo programma di Rai 1 condotto in studio dalla bellissima Roberta Morise, 36 anni, insieme a Tinto (ovvero Nicola Prudente) e a una serie di inviati sul territorio. Come lascia intendere il titolo è un format itinerante (in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30, fino agli inizi di settembre) per portare i telespettatori in giro per l’Italia. "Camper non solo perché c'è un camper che gira per l'Italia, ma inteso anche come uno stato d'animo. Un viaggiatore che vuole stare libero, senza più quello stato di pesantezza vissuto negli ultimi due anni, in cerca di emozioni. Un programma che sta facendo bene anche a me, mi piace, m'impegna e soprattutto mi dà nuova energia dopo la chiusura della mia storia con un uomo rivelatosi diverso da come io l'ho conosciuto", ci dice Roberta.

Quali sono i punti di forza di questo format?

“È un programma differente, dinamico, rispetto a quelli ai quali siamo abituati, perché ha il desiderio e la voglia di dare una ventata di aria fresca. Il mood è quello estivo, che porta leggerezza e felicità”.

Della sua Calabria ci saranno delle tappe?

“Noi toccheremo ogni regione del nostro Belpaese - viviamo nel Paese più bello del mondo con tanti luoghi da vedere - e quindi ovviamente non potrà mancare la mia Calabria. La prossima settimana Francesco Gasparri, che è uno degli inviati, sarà proprio sui sentieri della mia terra: Cirò Marina, in provincia di Crotone, 17 mila abitanti e belle storie”.

Parlerete anche di turismo delle radici con Lorenzo Branchetti che andrà in visita nei paesi che d'estate vedono il ritorno degli emigrati all'estero. A suo avviso questa è la tendenza più attuale?

“Ben venga che se ne parli ora ma c'è sempre stato questo fenomeno. Attorno al mio paese ci sono tanti borghi che in inverno sono assolutamente deserti, quasi dormissero, e che poi tornano a popolarsi nella stagione estiva e con un'allegria pazzesca. Si riempiono di persone che hanno forte il desiderio di ritornare a casa, con la voglia di stare in quel luogo e animarlo, come succede anche a Cirò superiore, il borgo antico che per qualche mese prende vita”.

Tra un collegamento e un altro ci sarà spazio per qualche sua performance musicale?

“Sì arriverà presto, abbiamo preparato la scaletta delle canzoni e per quel che mi riguarda, io ne sento proprio il bisogno, in quanto la musica è una sorta di antidepressivo per me”.

Come gestisce i complimenti legati alla bellezza, lei che è arrivata anche quarta a Miss Italia?

“Dovrei portarmi dietro mia madre che mi dice sempre "devi imparare a guardarti allo specchio". A volte mi spiazzano. Sui social ricevo decine di messaggi di complimenti, ma le richieste le più strampalate arrivano da fan feticisti dei piedi che mi chiedono di avere le mie scarpe usate”.

L'età che effetto le fa?

“Ho la consapevolezza di essere cresciuta, 36 anni è l'età in cui sei donna, grande, però non ho nessuna ansia rispetto all'età, ai progetti di vita. Ho un buon rapporto con me stessa, mi voglio abbastanza bene e vivo bene anche questo traguardo“.

Nei week end avrà tempo di riposare? Ha già in mente come?

“Sicuramente comincerò a pensare molto di più a Roberta, ne ho bisogno. Non ho ancora programmato nulla, ma mi ritaglierò dei momenti di relax. In questi mesi in cui lavorerò mi mancherà molto il mare, sono una donna marina, e quindi appena finito il programma, non sceglierò mete lontane, resterò in Italia ma in un luogo al mare”.

In valigia cosa non manca mai?

“La mia valigia, specie nel periodo estivo, è fatta di poco. Quattro costumi e altrettanti pareo. L'essenziale per essere comoda. Nemmeno le ciabatte perché mi piace stare a piedi nudi”.

Una curiosità: cosa o chi non vorrebbe più trovare al ritorno da un viaggio?

"Vorrei partire venerdì prossimo, rientrare domenica sera come se quest'ultimo periodo non fosse mai accaduto, come se avessi vissuto solo un brutto incubo. Cancellare la spiacevole realtà di aver incontrato una persona che non ho mai conosciuto veramente, nonostante un anno e mezzo di frequentazione”.

Si riferisce a Giulio Fratini (un giovane imprenditore fiorentino, ndr)?

“Sì, si chiama Giulio, mi sembra. Sento spesso di storie di donne che raccontano di rapporti poco sani, ma quando lo raccontano gli altri, ti senti vicina ma restano sempre delle cose lontane. Quando le vivi in prima persona, invece, quando le persone all'improvviso si rivelano false, allora bisogna stare attente”.

In rete circolavano voci su un possibile matrimonio?

“Adesso girano voci su un presunto tradimento che invece è reale, ma non credo sia la cosa peggiore che appartenga a questa persona. Più che un matrimonio, ho scansato un fosso”.