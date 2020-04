Rocco Siffredi dalla quarantena ungherese: "Non riesco a fare a meno del sesso"

Anche Rocco Siffredi è in quarantena. Il più noto attore hard italiano si trova in Ungheria con tutta la sua famiglia. Vive e lavora qui da ormai molti anni, qui spmp cresciuti i suoi figli. L'Ungheria è la patria di sua moglie Rosza e pare che qui la famiglia Siffredi abbia trovato la sua isola felice, anche se l'emergenza coronavirus ha stravolto anche la loro quotidianità. " Mai passato in vita mia un periodo così. Mi sveglio ogni mattina e posso decidere cosa fare, scegliere anche di non fare niente ", ha detto Rocco Siffredi, che vive una quarantena stretta anche se in Ungheria la situazione non è grave come in Italia e le restrizioni sono meno severe.

" Noi stiamo in casa comunque, è una scelta di intelligenza, conspevoli di essere in una situazione privilegiata. Viviamo nella periferia della città, con il verde intorno. Casa nostra è molto grande, ha il giardino e poi ci sono i 100mila metri quadri del mio studio, dove giro i film e ho la mia Academy per attori porno ", ha spiegato Rocco Siffredi, che continua a recarsi presso gli studi nonostante in questo momento non possa registrare film. Le produzioni porno professionali, infatti, sono ferme ma il produttore utilizza il tempo a sua disposizione per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione che altrimenti non avrebbe occasione di fare. Rocco Siffredi, comunque, continua a intrattenere i suoi fan e i suoi ammiratori, intervistando le star del porno mondiali ogni sera alle 21, regalando un momento di distrazione dai pensieri legati al coronavirus.

In casa, invece, Rocco Siffredi si dedica a tutta la famiglia, soprattutto a sua moglie. " Mi piace stare con la mia famiglia. Quello che non mi piace è fare a meno del sesso. All'Isola dei famosi mi ero dato una regola mentale, talmente interiorizzata che anche quando sono tornato, per due settimane, non ho avuto stimoli . Mia moglie era preoccupata ", ha confessato il re del porno, che poi ha svelato la sua situazione attuale. Rocco Siffredi, nel pieno rispetto di sua moglie, non le fa pressioni da quel punto di vista e svela un piccolo segreto: " Ho riscoperto una nuova adolescenza, mi dedico a me stesso come un ragazzino... "

Nel momento di lockdown italiano, Rocco Siffredi e sua moglie si trovavano in Italia e sono riusciti a tornare in Ungheria con l'ultimo volo disponibile. Per questa fattispecie, il figlio piccolo della coppia, che è una promessa ungherese nell'atletica leggera, non ha avuto contatti con i genitori per paura di un possibile contagio.