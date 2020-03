Romina Carrisi in quarantena a Ibiza: "Vivo isolata per solidarietà all'Italia"

" Continuate a cantare dalle finestre di tutta Italia, vi amo ". Romina Carrisi ha affidato ai social network il messaggio di vicinanza all'Italia pur trovandosi a migliaia di chilometri di distanza dal nostro paese. La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power si trova sull'isola di Ibiza, ma in segno di solidarietà alla popolazione italiana ha scelto di isolarsi volontariamente sull'isola spagnola. Romina Junior ha così condiviso con i suoi follower e fan il suo stato d'animo in questo drammatico momento.

La giovane figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power è volata alle isole Baleari, precisamente a Ibiza, dove da tempo ha una residenza. Un viaggio programmato prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria da coronavirus, che ha investito nelle ultime settimane l'Italia. Dall'isola spagnola, però, la giovane Carrisi ha voluto lanciare un messaggio di speranza e di sostegno agli italiani, costretti alla quarantena per cercare di rallentare i contagi da Covid-19.

Nelle storie del suo account personale di Instagram, Romina Carrisi ha pubblicato lo scatto di un campo di fiori, dedicando parole di stima e vicinanza al popolo italiano: " Quarantena a Ibiza. Qui si sente poco l'effetto coronavirus (1 solo caso dichiarato) ma il mio cuore è in Italia e per solidarietà vita isolata anche qui. Ci riabbracceremo presto, più forte di prima. Continuate a cantare dalle finestre di tutta Italia, vi amo ". Con l'hashtag #tuttoandràbene, Romina ha condiviso nelle storie del suo profilo social alcune fotografie degli abitanti di Napoli affacciati a finestre e terrazzi a cantare e suonare. Un modo per ingannare il tempo e per sentirsi più vicini gli uni agli altri in tempi così difficili.