Romina Carrisi sexy in bikini: lo scatto infiamma il web

L'ultimo scatto di Romina Jr ha infiammato il web. Nella foto la terzogenita di Albano Carrisi e Romina Power si mostra in versione sexy e provocante su Instagram con curve mozzafiato in evidenza. A 32 anni, la figlia d'arte è davvero splendida. Una foto davvero bollente: la figlia del cantante di Cellino San Marco sfoggia la sua carica di sensualità con indosso soltanto un bikini minimal che ci riporta di colpo in un clima vacanziero e caliente. Si tratta di uno scatto dell'album dei ricordi della piccola di casa Carrisi che fa viaggiare con l'immaginazione, rievocando la suggestività della mare e dell'estate. E in questo momento di isolamento e di paura per il coronavirus è un vero toccasana per la mente e l'anima. Romina junior cerca di risollevare il morale a suoi fan postando la foto della sua vacanza a Capri. Un modo per esorcizzare il tempo triste attuale e sperare che l'estate prossima ci riservi di nuovo sorrisi, abbracci e ilarità. Tutti i fan hanno apprezzato la perfetta forma della Carrisi, e dinanzi alla bellezza da capogiro versione super hot sono andati in tilt, impazzendo di libidine.

Lo scatto sexy di Romina Carrisi rievoca sogni d'estate "bollenti"

La figlia dei due cantanti famosi è una ragazza promettente in campo artistico che ha ereditato la bellezza stupefacente di mamma Romina Power. Il sogno nel cassetto di Romina Jr è quello di diventare in avvenire una attrice di successo, oggi, intanto, si accontenta di aver già uno stuolo di fan sul suo account Instagram. Proprio sui social la Carrisi è tornata a far parlare di sè. Di recente ha postato uno scatto bollente ed erotico che ha mandato in visibilio tutti i suoi follower. La giovane figlia di Albano e Romina Power appare in tutta la sua bellezza fresca, distesa sulla spiaggia con un bikini minimal, mentre ammicca all'obiettivo con un sorriso accativante. E che spiaggia: lo splendido scenario di Capri, meta vacanziera del jet set internazionale.

Ma lo sguardo dei fan è rapito completamente dal fisico da urlo della ragazza di Cellino San Marco. L'immagine sexy è evidenziata dal bikini viola, extra slim che esalta le curve pazzesche e da capogrio della Carrisi. Gli slip striminziti lasciano scoperto un tatuaggio nella zona erogena della curva sensuale dei fianchi, e il reggiseno mini contiene a malapena un décollétte prosperoso. Lo scatto hot ha catalizzato l'attenzione di tutti i suoi fan, impazziti dalla immagine in primo piano del seno florido di Romina junior. Il volto raggiante è parzialmente celato da occhiali da sole trend e sotto un fisico allenato e scolpito.