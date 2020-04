Romina Power: "Io e Al Bano ci siamo baciati nel backstage di Amici"

Lo scorso venerdì 3 aprile è stata trasmessa la puntata finale di Amici di Maria De Filippi, che ha decretato il trionfo nella sezione canto di Gaia Gozzi, che ha anche battuto nella rinnovata gara il vincitore della sezione danza, Javier Rojas, classificatosi secondo. E alle spalle dei due finalisti in questione, Giulia Molino e Nicolai Gorodiskii si sono rispettivamente posizionati al terzo e al quarto posto. Nell'ultimo appuntamento tv del noto talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, si è confermata l'assenza del pubblico in studio, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite al fine di prevenire l'ulteriore diffusione del coronavirus in Italia. E, nonostante l'assenza delle tifoserie in studio, nella finale di Amici 2020 non sono mancati momenti d'ilarità. Come quello dell'ormai consuetudinario quiz ideato dalla De Filippi, Quanto mi conosci?, per il quale il professore di canto del talent, Rudy Zerbi, è chiamato a fare da "segna punti vivente" nella sfida tra Al Bano Carrisi e Romina Power, tenuti per gioco a farsi a vicenda domande sulla loro vita privata e sulla loro love-story.

Incalzato da una domanda ricevuta dall'ex moglie e letta in studio da Zerbi, sul loro ultimo bacio, il leone di Cellino San Marco ha dato una risposta vaga: “È passato troppo tempo”. E alla risposta di Al Bano in questione, è seguito il pronto intervento della Power, che ha spiazzato i pochi presenti in studio e il pubblico: “Ma come?!? Dietro le quinte poco fa!”. E le sorprese non finiscono qui. Perché, poi, alla domanda sull'intimità con Carrisi - “Romina, quando ti chiedeva di fare l’amore? Nei giorni pari o in quelli dispari?” - la cantante ha risposto: "Tutti i giorni!".

Al Bano Carrisi e Romina Power sembrano aver instaurato un legame molto forte, dopo la loro rottura. E anche con l'ex compagna, Loredana Lecciso, il cantante pugliese sembra essere riuscito a ricucire i rapporti. O almeno questo è quanto trapela da una recente intervista concessa dall'ex velona bionda di Striscia la notizia a Nuovo magazine: “Tra noi c’è qualcosa di magico. Prima ognuno era preso dai propri impegni, adesso il momento del pranzo è sacro, ci riuniamo a tavola e ci raccontiamo tutto”.