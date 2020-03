Loredana Lecciso in quarantena alle Tenute di Al Bano Carrisi: "L'amore è tutto quello che abbiamo"

Dopo aver partecipato alla semifinale di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di ospite in studio con l'ex moglie Romina Power, Al Bano Carrisi è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Questo, per via di alcune indiscrezioni emerse in rete circa i suoi giorni di quarantena vissuti a Cellino San Marco. Nello specifico, a far parlare del cantante pugliese è un posto condiviso dall'ormai ex velona di Striscia la notizia nonchè sua ex, Loredana Lecciso, la quale ha condiviso con il web una nuova foto che la ritrae insieme a lui. Riattivatasi sul suo profilo Instagram, ha, infatti, voluto pubblicare un esclusivo scatto che la immortala mentre è alle Tenute Al Bano e porge una mano sulla spalla del famoso ex compagno. Un'immagine quest'ultima da cui trapela che i due vip siano allo stato attuale in ottimi rapporti tra loro e che abbiano deciso di unire le forze contro il patogeno che il mondo intero sta combattendo.

E, a corredo della stessa, la showgirl ha riportato per iscritto la seguente descrizione sibillina: ''L'amore è tutto quello che abbiamo. L'unico modo per ciascuno di aiutare l'altro'. Euripide #restateacasa #italy #andràtuttobene #hope #casa #solidarietà #forzaecoraggio #love #family #unabraccioatutti". Il nuovo post condiviso con il web dalla Lecciso ha ottenuto in poco tempo oltre 4.200 like e per lo stesso non sono mancati i commenti del web.

Tra cui, si leggono i seguenti messaggi riportati dagli utenti: "Questa foto è stata fatta all'insaputa di Albano. Non penso che la approvi"; "Che belli che siete"; "L'amore vince".

Al Bano Carrisi in quarantena con Loredana Lecciso

Così com'era di recente emerso in una sua intervista concessa a Oggi magazine, Al Bano Carrisi sta trascorrendo i suoi giorni di quarantena a Cellino San Marco (Puglia, ndr) proprio insieme alla Lecciso e ai figli avuti dalla showgirl, Bido e Jasmine.

Nell'ultimo intervento, Al Bano Carrisi aveva parlato anche della sua prima fiamma, Romina Power, recentemente incontrata nella Capitale per la loro partecipazione di coppia prevista al rinnovato serale di Amici di Maria De Filippi: “Io e Romina ci vediamo in trasmissione, non prima. Di preciso non so nemmeno dove sta lei quando è a Roma. Tra l’altro, se la conosco bene, deve essere arrabbiata nera". S ul conto dell'ex consorte americana, aveva poi aggiunto: "Voleva a tutti costi tornarsene in America. Ma, Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’”.