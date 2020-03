Ronaldo innamorato di Celina Locks: "Ti auguro il meglio"

Ronaldo, il Fenomeno, è stato sicuramente uno dei giocatori più forti della storia del calcio e questo nonostante i tanti e gravissimi infortuni alle ginocchia subiti in carriera. Il 43enne brasilano ha iniziato ad incantare nel Cruzeiro, in patria, e ben presto fu notato dal Psv che fu il più scaltro a portarlo in Europa. In due anni in Eredivisie Ronnie segna 54 gol in 57 presenze complessive e nel 1996 sbarca a Barcellona.

Ronaldo anche in Liga continua non solo a segnare a raffica ma a fare vedere di essere il più forte attaccante del mondo in quel momento per qualità fisiche e tecniche davvero invidiabili. In un solo anno al Barcellona segna la bellezza di 47 gol in 49 gettoni complessivi, vince di fatto un pallone d'Oro nel 1997, poi ne vincerà un altro anche nel 2002 dopo un mondiale con il Brasile vinto da capocannoniere e da grande protagonista.

Massimo Moratti si innamora di quel "Fenomeno" e lo porta subito in Italia investendo una cifra importante e dopo un anno di idillio Ronaldo incappa in gravi infortuni che lo tengono di fatto fuori per le stagioni 1999-2000 e 2000-2001. Il brasiliano rientra in campo nel 2002 e l'ultima immagine che ci si ricorda di lui in maglia nerazzurra è il pianto nel match dell'Olimpico il 5 maggio del 2002.

Ronaldo rompe con la dirigenza nerazzurra e vola a Madrid ma prima vince il mondiale da grande protagonista. In quattro anni e mezzo al Real Madrid 177 presenze e 104 reti e poi il tradimento passando al Milan con cui gioca solo 20 partite, segna 9 reti e si fa male gravemente. Ronnie finisce poi la carriera in patria al Corinthians ma si può affarme con certezza come sia stato uno dei migliori attaccanti della storia del calcio.

Il brasiliano non è stato solo un Fenomeno in campo, lo è stato anche nella sfera amorosa dato che ha avuto diverse relazioni con donne più o meno famose. L'ultima conquista dell'ex fuoriclasse dell'Inter è una modella brasiliana e si chiama Celina Locks, ha compiuto 30 anni proprio ieri ed ha 14 anni in meno rispetto al compagno che a settembre ne compirà 44. I due ormai fanno cppia fissa da tempo e l'ultimo post romantico non è passato di certo inosservato ai loro follower, circa 212.000 per Celina, quasi 16 milioni per l'ex attaccante brasiliano.