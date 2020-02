Salma Hayek finisce in ospedale e si perde la festa degli Oscar

Mentre Brad Pitt e Joaquin Phoenix ricevevano l’ambita statuetta, Salma Hayek assisteva alla chiusura della cerimonia degli Oscar da una stanza di ospedale. L’attrice di origini messicane è stata costretta ad abbandonare gli Academy Award pur avendo calcato il red carpet poco prima dell’inizio dell’atteso evento. Tutta colpa di un brutto incidente che ha visto protagonista la sua assistente personale che, cadendo, si è slogata un polso. Salma Hayek ha così deciso di rinunciare al Vanity Fair Oscar Party per accompagnare la sua manager in ospedale.

L’attrice, celebre per aver interpretato il ruolo di Frida nell’omonimo film di Julie Taymor del 2002, è apparsa sul celebre tappeto rosso del Dolby Theatre di Los Angeles con un elegante abito dorato, ma dopo aver assistito al trionfo di "Parasite" ha dovuto abbandonare la cerimonia degli Oscar e terminare la serata all’ospedale a causa di un infortunio di cui è stata vittima la sua manager Evelyn O'Neill. A rendere nota la notizia è stata l’attrice attraverso il suo account Instagram. Poco prima dell’alba, mentre le star di Hollywood si godevano esclusivi party post premiazioni, la Hayek e la sua assistente trascorrevano la nottata al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles.