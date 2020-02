Il San Valentino di Kate Middleton e della regina Elisabetta

È arrivato di nuovo quel periodo dell’anno in cui le persone si dividono in tre categorie: chi festeggia San Valentino, chi ritiene che l’amore vada celebrato tutti i giorni anche senza gesti eclatanti e chi si barcamena tra le due scuole di pensiero. Come festeggeranno San Valentino i royal, in special modo la regina Elisabetta e Kate Middleton? La risposta potrebbe non essere così scontata, come pure il concetto di romanticismo secondo la royal family. Stando a quanto riferito dall’Express, la regina Elisabetta sarebbe già tornata a Buckingham Palace da qualche giorno, chiudendo così le tradizionali vacanze invernali nell’adorata Sandringham.

Il principe Filippo, però, non è al suo fianco. Come sappiamo il duca di Edimburgo si è ritirato a vita privata nel 2017 e ora abita all’interno della tenuta di Sandringham, a Wood Farm. La regina Elisabetta, invece, non può trascurare i suoi doveri di sovrana. Per questo motivo a San Valentino sarà da sola. L’Express rivela che lei e il principe consorte si sentono tutti i giorni per telefono, ma da tempo vivono separati. Le vacanze natalizie nel Norfolk sono state anche l’espediente per farli riunire, seppur per poco.

Comunque il loro rapporto non è mai stato più solido. Per la regina Elisabetta Filippo è un attento consigliere, la “roccia” su cui la monarca può sempre contare. I due sono sposati dal 1947 e il duca di Edimburgo ha sempre avuto un ruolo di primo piano nelle decisioni familiari più importanti. Sembra che Elisabetta tenga moltissimo al suo parere e che la presenza del principe sia stata fondamentale anche per sciogliere i nodi più intricati della Megxit.

Molto diverso sarà il San Valentino di Kate Middleton e del principe William. Secondo Vanity Fair il duca di Cambridge avrebbe organizzato una cena romantica a Kensington Palace per sua moglie. L’esperta Katie Nicholl sostiene che William abbia in serbo anche un “biglietto d’amore” e un “regalo premuroso” per Kate. La royal editor spiega che la coppia sarebbe uscita rafforzata dalla tempesta Megxit e dichiara: “La famiglia attraversa un periodo difficile e i Cambridge sono diventati più vicini che mai”. Tra di loro non vi sarebbero segreti.