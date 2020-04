Sandra Kaminska Jerze ha rubato il cuore di Gnabry?

Serge Gnabry è un giovane calciatore del Bayern Monaco che nel corso della sua giovane carriera ha già maturato diverse esperienze. Nel 2005 inizia il suo percorso nel settore giovanile dello Stoccarda e nel 2011, all'età di 16 anni passa all'Arsenal che lo fa esordire in prima squadra giovanissimo ma in tre anni con i Gunners raccoglie davvero pochissime presenze: 18 con una sola rete al suo attivo in Premier League.

Nel 2015-2016 resta in Inghilterra e passa tra le fila del West Bromwich ma la stagione è negativa anche per via dello scarso feeling con l'allenatore Tony Pulis che gli regala solo tre presenze tra campionato e coppe. Serge, con padre ivoriano e madre tedesca fa il suo ritorno in Germania nel 2016 con il Werder Brema che decide di puntare su di lui con cui si mette in luce mettendo insieme 27 presenze e 11 reti.

L'anno successivo passa in prestito all'Hoffenheim con cui gioca una stagione analoga a quella precedente con un gol in meno al suo attivo, 10 e non 11, e con 26 presenze in Bundesliga. Il Bayern Monaco nell'estate del 2017 investe solo otto milioni di euro, sfruttando una clausola rescissoria nel contratto di Gnabry e lo porta in Baviera. Finora sono 75 le presenze complessive con il Bayern con 31 reti al suo attivo.

Anche con la maglia della nazionale Gnabry si sta ritagliando uno spazio importante con cui viaggia alla media di un gol a partita: 13 centri in 13 gettoni complessivi. Se in campo le cose vanno per il verso giusto, anche nella vita privata le cose sembrano andare per il meglio. Secondo quanto riporta la Bild, infatti, il giocatore del Bayern avrebbe una relazione con una modella e influencer: Sandra Kaminska Jerze, svizzera, che fa anche la modella.

I due avrebbero trascorso insieme le vacanze di Pasqua con la donna che è anche divenuta famosa per aver collaborato al video del cantante Pietro Lombardi. Se son rose fioriranno e vedremo se i due smentiranno o confermeranno nelle prossime settimane questo flirt. La ragazza vanta quasi 30.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono durante la sua vita quotidiana e soprattutto lavorativa.



