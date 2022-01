Sanremo da cinema Amadeus scatena il politically correct

Cinque attrici. Giovani e meno giovani. Di cinema e di fiction. Icone ed emergenti. Saranno le protagoniste femminili di Sanremo, una per sera. Così Amadeus ha deciso e annunciato ieri sera al Tg1. E sono, in ordine di serata, a partire da martedì primo febbraio: Ornella Muti, che non ha bisogno di presentazioni; Lorena Cesarini, giovane attrice diventata famosa per la serie Suburra («Una ragazza brillante che porterà energia», dice il conduttore); Drusilla Foer, un personaggio ideato e interpretato da Gianluca Gori; Maria Chiara Giannetta, protagonista di Blanca, rivelazione di questa stagione tv e per la finale di sabato Sabrina Ferilli, che pure tutti conoscono. Il mondo dei social ha subito acclamato la scelta di Drusilla Foer come una «rivoluzione», parlando di «messaggio di inclusività»; c'è chi ha addirittura scritto su Twitter: «Non abbiamo avuto il Ddl Zan ma almeno abbiamo Drusilla Foer a Sanremo»...

Insomma Amadeus non ha pescato le «sue» donne in tutti i campi lavorativi, come l'anno scorso, ma ha puntato tutto sul mondo della «finzione», dell'immaginazione. E ne ha tanto bisogno per affrontare un altro Festival in trincea. Se l'anno scorso si era calato l'elmetto e - nonostante tanti dubbi e paure - si era portato a casa un'edizione vittoriosa, non pensava di ritrovarsi anche quest'anno nella stessa situazione, non si immaginava un altro picco della pandemia proprio nei giorni della kermesse. E, così, per sorridere e far sorridere gli italiani, oltre alle cinque «bellezze» del cinema, ha imbarcato nell'avventura anche Checco Zalone. Nella speranza che, all'ultimo minuto, si aggiunga anche il sodale di sempre, l'amico che l'ha salvato negli ultimi due anni, e cioè Fiorello. Grande ospite musicale sarà invece Cesare Cremonini.

Capitolo Checco Zalone è proprio quel che ci vuole per risollevare gli animi: se veramente Sanremo sarà spettrale o quasi spettrale come lo scorso anno, lui saprà spazzare via un po' di tristezza e preoccupazione. Non per nulla ha fatto furore con il fantastico brano Vacinada. Campione di risate e del politicamente scorretto, grande osservatore dei vizi e delle debolezze degli italiani, su quel palco incarnerà il peggio e il meglio dell'italianità e gli italiani ne rideranno con lui. Perché lui prende in giro, si prende in giro e soprattutto non si schiera politicamente. Ma è riuscito subito a far arrabbiare qualcuno (il direttore di Telelombardia) con quello sketch al Tg1 insieme ad Amadeus di sabato scorso che sanciva l'accordo per lo sbarco all'Ariston («Dopo la mia partecipazione non lavorerai più... al massimo a TeleLombardia»). Un annuncio da maestro di marketing arrivato proprio il giorno prima della messa in onda televisiva di Tolo, Tolo che, infatti, ha fatto buoni ascolti su Canale 5.

Capitolo Fiorello Ancora non ha sciolto le riserve sulla sua presenza. O, piuttosto, non vuole che si sappia. Vuole giocarci sopra, come fa sempre. Amadeus ha detto che «Fiore non mi dice mai quello che vuol fare, decide all'ultimo, se vuole venire le porte ovviamente sono spalancate». Probabile che non ci sia nella serata in cui parteciperà Zalone: due campioni della risata sarebbero troppi, però è proprio difficile pensare che Fiore abbandoni il suo amico in questa situazione. Un qualche forma di presenza la troverà. Del resto, il suo tour teatrale non prevede date nella settimana festivaliera.

Capitolo sicurezza In attesa di sapere se la Regione Liguria passerà in zona arancione o addirittura rossa, in Rai stanno mettendo a punto i protocolli per evitare per quanto possibile i contagi. Le misure sono simili a quelle dello scorso anno con l'aggiunta del super green pass per gli addetti ai lavori. Tamponi frequenti, obbligo di mascherina Ffp2, accessi e percorsi diversificati per cast, artisti, orchestrali, tetti di affollamento. Allo stato attuale, la capienza del teatro è considerata piena e i biglietti, salvo contrordini, saranno messi in vendita nei prossimi giorni. Se uno dei cantanti in gara risulterà positivo, non verrà eliminato, ma verranno mandate in onda le immagini delle prove. Nella città ligure non ci saranno concerti o manifestazioni all'aperto. Ancora non si è deciso invece sulla nave della Costa Crociere ormeggiata al largo.

Le associazioni commerciali sanremesi avevano chiesto il rinvio della kermesse per garantire maggiore afflusso di turisti (e maggiori guadagni), ma non se ne parla proprio. E Rai Pubblicità sta cercando più di un partner per sostituire lo sponsor unico Tim che si è defilato.