Sanremo, i duetti della terza serata

Al Festival di Sanremo, stasera è la serata dedicata ai duetti.

La terza serata della kermesse che si svolge all’Ariston vedrà un enorme tributo autocelebrativo: Sanremo compie 70 anni e viene “raccontato” attraverso alcuni brani storici e relativamente recenti che hanno vinto, hanno partecipato o sono stati cantati da ospiti del Festival nelle precedenti edizioni.

I duett saranno formati da Anastasio e Pfm che si esibiranno con “Spalle al muro” di Renato Zero, Elodie e Aeham Ahmad con “Adesso tu” di Eros Ramazzotti, Elettra Lamborghini e Myss Keta con “Non succederà più” di Claudia Mori, Giordana Angi e Solis String Quartet con “La nevicata del 56” di Mia Martini, Diodato e Nina Zilli con “24 mila baci” di Adriano Celentano, Raphael Gualazzi e Simona Molinari con “E se domani” di Mina, Alberto Urso e Ornella Vanoni con “La voce del silenzio” di Tony Del Monaco e Dionne Warwick. Seguono Marco Masini e Arisa con “Vacanze romane” dei Matia Bazar, Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi con “Ti regalerò una rosa” dello stesso Cristicchi, Michele Zarrillo e Fausto Leali con “Deborah” dello stesso Leali con Wilson Pickett, Rita Pavone e Amedeo Minghi con “1950” dello stesso Minghi, Tosca e Silvia Perez Cruz con “Piazza Grande” di Lucio Dalla, Achille Lauro e Annalisa con “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, Irene Grandi e Bobo Rondelli con “La musica è finita” di Ornella Vanoni, Le Vibrazioni e Canova con “Un'emozione da poco” di Anna Oxa. Levante, Francesca Michelin e Maria Antonietta si esibiranno con “Si può dare di più” del trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, Junior Cally e Viito con “Vado al massimo” di Vasco Rossi, Paolo Jannacci e Francesco Mandelli con “Se me lo dicevi prima” di papà Enzo Jannacci, Rancore, Dardust e La rappresentante di lista con “Luce” di Elisa, Riki e Ana Mena di “L’edera” di Nilla Pizzi.

Non mancheranno casi insoliti. Piero Pelù farà infatti un duetto virtuale - è mistero su cosa significhi - con il compianto Little Tony e la sua “Cuore matto”. Francesco Gabbani ha detto che duetterà con il suo alter ego con “L’italiano” di Toto Cutugno. Bugo e Morgan, che sono già in duo, canteranno “Canzone per te” di Sergio Endrigo. Infine, i Pinguini Tattici Nuclerari, si esibiranno in un medley tra passato remoto e passato prossimo con “Papaveri e papere” di Nilla Pizzi, “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli, “Gianna” di Rino Gateano, “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, “Una musica può fare” di Max Gazzè, “Salirò” di Daniele Silvestri, “Sono solo parole” di Noemi, “Rolls Royce” di Achille Lauro.

I duetti saranno votati dai componenti dell’orchestra. Stasera non mancheranno tuttavia gli ospiti: Tiziano Ferro, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Roberto Benigni, Lewis Capaldi, Mika e il cast de “L’amica geniale”. Stasera Fiorello sarà assente.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?