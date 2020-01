Sanremo, Rula Jebreal all'Ariston per le prove con Amadeus

Rula Jebreal e Amadeus. Insieme. A Sanremo. La foto di oggi conferma un’altra volta non soltanto che la giornalista sarà sul palco dell’Ariston per fare il proprio comizio come ampiamente previsto. Ma anche che con Amadeus c’è un rapporto di amicizia. Insieme hanno voluto mandare un messaggio simbolico con questa foto abbracciati, quasi a voler placare le polemiche di queste settimane intorno al Festival. Rimane però il fatto che la giornalista Rula Jebreal, che in passato ha dato pesantissimi giudizi sul razzismo degli italiani, apparirà al Festival di Sanremo con la licenza di fare un monologo sulla condizione delle donne. E’ qualcosa che probabilmente hanno provato proprio oggi sul palco di quel teatro che nei prossimi giorni sarà al centro delle attenzione di tutti i mass media. Oltretutto, anche il compenso di Rula Jebreal era finito nel mirino delle critiche. Riceverebbe circa 25mila euro, che è sostanzialmente un rimborso spese.

Ma a far scattare le polemiche era stata anche una “missione” che lei si era attribuita, ossia la possibilità di portare al Festival Michelle Obama oppure Oprah Winfrey. Ma perché c’è bisogno di lei per fare da tramite? La Rai non può contattarle con le proprie forze? Mentre queste domande circolavano nell’ambiente, le candidature della giornalista e dell’ex first lady sono state cassate dalla stessa Rai. Quindi Rula Jebreal si è “rassegnata” all’idea di intervenire da sola nel corso del Festival. Per lei si tratta di un grande vernissage sulla scena italiana, un ritorno in grande stile dopo qualche anno di relativo buio dalle nostre parti. Nata nel 1973 a Haifa, cresciuta professionalmente in Italia grazie a una borsa di studio per fisioterapia vinta nel 1993.

Dopo aver collaborato con Nazione, Giorno e Resto del Carlino, ha partecipato come giornalista e militante del “Movimento palestinese per la democrazia e la cultura” alla trasmissione di La7 Diario di guerra. Da quel momento è entrata nell’orbita della tv (non ancora) di Cairo, prima dirigendo l'edizione della notte dei Tg e poi collaborando con alcuni programmi politicamente molto schierati come quelli di Santoro. Poi si è allontanata dall’Italia. Dopo essere stata a lungo con il regista Julian Schnabel, nel 2013 ha sposato il banchiere americano Arthur Altschul Jr., da cui ha divorziato nel giugno 2016. Insomma Rula Jebreal è un personaggio di lotta e di governo. Il suo intervento a Sanremo sarà senza dubbio uno di quelli politicamente più divisivi e di certo non placherà le polemiche di chi si chiede quale utilità abbia.