Un mito che è diventato leggenda quello di Lady Diana. La memoria della Principessa Triste, morta in un tragico incidente stradale nell’agosto del 1997, è rimasta cristallizzata nel tempo. Amata da tutti e ricordata con affetto dai suoi figli, resta ad oggi una delle figure più controverse della nostra contemporaneità. A distanza di anni dal suo tragico destino, ci si interroga ancora sulle cause della sua morte e, soprattutto, ci si chiede se tutto quello che è accaduto poteva essere evitato. La sua è stata una favola dal triste epilogo, costretta a sposare un uomo che non ha mai amato fino in fondo ma che ha regalato a Lady D due splendidi figli, ora due principi felici e sposati. In un documentario che di recente è stato trasmesso sull’emittente France 3, un episodio è stato interamente dedicato al mito di Lady Diana.

In Secrets d’Histoire, programma che analizza la vita dei grandi personaggi storici, ha svelato alcuni retroscena sulla vita di Corte, in special modo ha rivelato di uno scambio di lettere tra Lady Diana e il Principe Filippo (marito di Elisabetta). Da sempre il consorte è stato definito come un uomo burbero che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con la moglie di Carlo. Dettagli che sono sempre stati smentiti dalle fonti ufficiali di palazzo e ora il documentario rivela un particolare che, fino a questo momento, era rimasto celato nell’ombra.

Sì, il Principe Filippo ha un carattere scomodo, difficile da domare, eppure ha avuto un bellissimo rapporto con Lady Diana e lo attesta uno scambio di lettere che c’è stato tra i due. La principessa che si rivolgeva al principe con "Caro Papà", ha chiesto il suo aiuto per cercare di risolvere le liti che c’erano tra lei e Carlo. Le lettere fanno riferimento al 1992, periodo molto particolare per la famiglia reale, dato che di lì a poco, Carlo e Diana si sarebbero separati. Filippo avrebbe risposto con un "farò il possibile", rendendosi conto della gravità della gravità della situazione. Come riporta il documentario, lo scambio di lettere sarebbe stato molto lungo, e i due si sarebbero confrontati su diversi aspetti delle loro vite da reali. A quanto pare Filippo avrebbe compreso quanto fosse difficile per Diana vivere in quel modo e, mettendo a rischio anche alcune regole di Corte, avrebbe cercato di far tornare la pace tra i due senza riuscire però nell’intento. Chissà, se Carlo avesse ascoltato i consigli del padre ora le cose sarebbero state diverse?