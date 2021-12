"Scelto da una lista...". La rivelazione di Carmen Consoli sul padre del figlio

Intervistata da Walter Veltroni per il Corriere della sera, la cantautrice Carmen Consoli ha rivelato un aspetto sconosciuto ai più della sua vita, relativo alla sua sfera più intima e privata, quella della maternità. Il figlio di Carmen Consoli si chiama Carlo Giuseppe e ora ha 8 anni. Di suo padre non si sa nulla pubblicamente: Carmen Consoli ha deciso di non rivelare ancora l'identità dell'uomo ma al Corriere della sera ha svelato alcuni dettagli importati della scelta coraggioasa fatta ormai nove anni fa,

Il figlio di Carmen Consoli, infatti, è nato con un'operazione di fecondazione assistita: " Ho fatto questo intervento a Londra proprio perché c'è la possibilità di poter far conoscere a questi bambini il proprio padre. Quando lui avrà quindici anni per legge conoscerà, se vorrà, il suo papà. Al momento non è intenzionato ". Carmen Consoli ha le idee molto chiare sul futuro di suo figlio e non gli vule precludere nessuna possibilità: " Io ho cercato di mandare una lettera per anticipare questo momento perché, chiunque sia questo padre a cui io sono molto grata, secondo me gioirebbe nel vedere un bambino così ".

Il bambino è ancora piccolo e ha ancora 8 anni di tempo, almeno, per cambiare idea sulla sua decisione, che al momento è negativa perché, spiega la cantautrice, " ha paura che qualcuno occupi il letto grande che ora divide con me. Mi ha detto però una cosa molto importante: 'Potresti traumatizzarmi' ". È probabile che in futuro il piccolo cambierà idea ma Carmen Consoli è decisa a non forzare le sue decisioni.

Nove anni fa, la cantautrice ha scelto il padre di suo figlio in maniera quasi scientifica: " Ho avuto una lista innanzitutto di donatori compatibili. Io sono zero negativo per cui è molto complicata la combinazione anche dal punto di vista biologico. C'erano delle caratteristiche nella sua scheda: gli piace la musica, ha un diploma in pianoforte, ama Bach, Mozart e Beethoven. Lui è medico, studia la filosofia, non è religioso ma ama la filosofia orientale ". Tutti questi elementi hanno convinto Carmen Consoli a scegliere lui, anche perché " è il tipo di persona che forse avrei voluto incontrare, nella vita ".