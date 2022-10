Ecco perché è stata eliminata una scena da Spider-Man: Far from home

Spider-Man: Far from home è il ventitreesimo film del Marvel Cinematic Universe e sancisce l'ultimo capitolo della Fase Tre del MCU, quella della saga dell'infinito. La pellicola, diretta da Jon Watts e prodotta da Kevin Feige e Amy Pascal, va in onda questa sera alle 21.30 su TV8.

Spider-Man: Far from home, la trama

Dopo gli eventi raccontati in Spider-Man: Homecoming e in Avengers: Endgame, Peter Parker (Tom Holland) vuole solo tornare alla normalità e vivere la vita di un qualsiasi ragazzo adolescente. Per questo motivo, nella speranza di sfuggire anche al dolore per la perdita di Tony Stark (Robert Downey Jr.), il ragazzo decide di partire in gita con la scuola alla volta dell'Europa, ignorando la "chiamata alle armi" di Nick Fury (Samuel L. Jackson), che vorrebbe l'aiuto dell'amichevole Spider-Man di quartiere per combattere gli Elementali, creature costituite dai quattro elementi, che stanno minacciando la Terra. Peter, tuttavia, sembra più interessato a trovare il modo di confessare i suoi sentimenti all'amata MJ (Zendaya) e spera di riuscirci nella romantica città di Venezia. Ma gli Elementali attaccano il centro lagunare e Peter sarà costretto a scendere in campo, stringendo un'alleanza con il misterioso Quentin Beck (Jake Gyllenhaal). Nell'uomo, che combatte contro gli Elementali che hanno distrutto il suo pianeta, Peter sembra trovare una figura paterna che possa ereditare il posto di Iron Man. Ma le cose finiscono con il precipitare molto in fredda.

La scena eliminata

Non è di certo un segreto che la Marvel tratti la maggior parte dei prodotti appartenenti al Marvel Cinematic Universe come se fossero informazioni top secret dal governo. Ogni produzione è avvolta nel mistero così tanto che persino gli attori si trovano spesso con la bocca cucita, impossibilitati persino a sbilanciarsi nel rispondere alle domande dei giornalisti per paura di fare qualche spoiler. Ed è quasi paradossale il fatto che proprio Tom Holland, protagonista della nuova saga dedicata di Spider-Man (dopo quella con Tobey Maguire e quella con Andrew Garfield) abbia la nomea di essere quello che rischia più spesso di spoilerare film e colpi di scena. Spoiler che rischiano di rovinare tutto il lavoro di segretezza fatto dalla Marvel non tanto per non rovinare l'esperienza spettatoriale al pubblico, quanto per aumentare il cosiddetto hype, l'attesa spasmodica dei fan più accaniti.

Sono molte le strategie che la Marvel utilizza per confondere le acque e non dare dei veri punti di riferimento ai fan che cercano di capire qualcosa prima dell'effettiva uscita di un film. Tra le strategie che lo studio utilizza più spesso c'è quella di inserire nei trailer ufficiali dei film delle scene che sono fatte appositamente per i trailer di lancio e che non trovano spazio nel montaggio finale dell'opera. Spider-Man: Far from home non fa differenza da questo punto di vista. Come si può leggere anche sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, nel trailer di Spider-Man: Far from home c'è una scena che poi non appare nel film arrivato in sala. Nello specifico si tratta di una scena in cui Peter Parker, indossata la tuta Iron Spider vista per la prima volta in Avengers: Infinity War e creata da Tony Stark, si appresta a sconfiggire una banda di malintenzionati in un ristorante, poco prima di partire per la gira in Europa. Questa scena, che è stata mostrata in molti trailer di lancio e promozione, non si vede nel montaggio definitivo, sebbene il personaggio di zia May (Marisa Tomei) ne parla di sfuggita.