Scontro tra Vittorio Sgarbi e Barbara d’Urso a Live!

L’appuntamento di Live! di ieri, 23 febbraio, ha visto Vittorio Sgarbi e Barbara d’Urso protagonisti di un’accesa discussione durante la quale il critico d’arte è stato più volte invitato ad uscire dagli studi Mediaset dopo gli insulti rivolti alla conduttrice.

Il tutto è avvenuto nel momento in cui la d’Urso ha dedicato uno spazio ai protagonisti de La Pupa e il Secchione – e Viceversa che, insieme a Francesca Cipriani, si sono sottoposti alle domande irriverenti delle cinque sfere. Dietro una delle postazioni si nascondeva proprio Vittorio Sgarbi che, ancor prima di interagire con le “pupe” di Italia 1, è stato ripreso mentre era intento ad armeggiare con il suo cellulare incurante di essere in diretta tv.

Incapace di decidere se intervenire sull’argomento dimostrandosi pro o contro i “pupi” e le “pupe”, Sgarbi si è andato ad accomodare tra i protagonisti del reality show di Italia 1, manifestando subito un certo interesse nei confronti di Stella Manente. “ Ma tu sei quella...? ”, ha chiesto lui alla influencer che, un po’ imbarazzata, ha replicato: “ Ma quella chi? ”. Incuriosita dalla domanda, quindi, è intervenuta la d’Urso che ha tentato di comprendere quale fosse la vera domanda di Sgarbi alla Manente.

Il critico d’arte, quindi, ha spiegato di aver partecipato ad una parte delle registrazioni de La Pupa e il Secchione – e Viceversa, ma in seguito alle Regionali dell’Emilia Romagna, i suoi interventi sono stati tagliati. Qualcuno gli avrebbe parlato di una certa "Stella" e lui proprio dalla d'Urso l'avrebbe trovata.

Sgarbi parla di raccomandazioni, ma la conduttrice non ci sta. “ Mi dissocio da quello che sta dicendo Vittorio Sgarbi – ha precisato la d’Urso con il sorriso sulle labbra - .Già è una puntata un po’ complicata per me questa sera ”. “ Guarda che non è bella la cosa che hai detto su Stella ”, ha aggiunto la conduttrice mentre l’uomo continuava a ribadire che la Manente gli fosse stata raccomandata. “ Tanto è stata raccomandata per nulla, non avevo nessun potere, raccomandata perché è una bella ragazza ”, ha proseguito Sgarbi mentre la d’Urso iniziava a manifestare una certa insofferenza nei confronti delle sue dichiarazioni.

“ Ti rendi conto che non è bello quello che dici? Finché giochiamo, giochiamo...Ma non è un gioco, non è divertente! E, anche se fosse vero, perché lo devi dire qui in diretta? ”, gli ha fatto presente la conduttrice di Live!. Gli animi si accendono ed è stato in questo momento che la situazione è degenerata e Sgarbi ha iniziato ad inveire contro la d’Urso. “ Perché parli in questo modo? Sei peggio della Mussolini! Può uno raccomandare una donna a me, o no? Porca pu..ana! Uno mi ha detto: ‘Ti raccomando una ragazza’. Sono ca..i nostri o no? Va...nculo! Mi hai rotto il ca..”o! ”, ha sbottato lui, mentre la d’Urso tentava di capire se quell’atteggiamento fosse proprio rivolto a lei.

“ Ciao Vittorio! Esci da qua! ”, ha intimato la d’Urso all’ospite, ma lui si è categoricamente rifiutato di lasciare gli studi televisivi. “ No, esci tu! Vaffanc...! Non vado da nessuna parte! ”, ha continuato ad urlare Sgarbi. Invitato più volte ad andare via dalla trasmissione, l’ospite di Live! ha proseguito con la violenza verbale nei confronti della conduttrice, che ha precisato: “ Non ti ho insultato, ma tu non vieni in una trasmissione in diretta a raccontare i fatti tuoi! Chiaro?! Dici che qualcuno ti ha raccomandato una ragazza e a me non piace. Poi hai tirato in causa me e nessuno si deve permettere mai nella vita! ”.

“ Fai meno prediche! – ha urlato Sgarbi alla d’Urso - . Tu non hai mai fatto un ca..o in vita tua! Non rompere i cogl....i! Vai via tu! Io non vado via! Capra, incapace! Io non lascio la trasmissione, io sono l’ospite! ”. “ Io ti ho invitato nella mia trasmissione e tu gentilmente hai accettato. Ti sei seduto e hai fatto una battuta, io te l’ho fatta passare come battuta. Ma a me non piace che tu dica che ti sia stata raccomandata una ragazza – ha tentato di spiegargli la conduttrice - .Stai dicendo una cosa poco carina! ”.