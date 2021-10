"Carnefici e vittime equiparati": censurato il film sul delitto del Circeo

La scuola cattolica è l'ultimo film di Stefano Mordini, presentato in anteprima mondiale allo scorso festival di Venezia e tratto dall'omonimo romanzo di Edoardo Albinati. La pellicola tratta della violenza perpetrata ai danni di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, in un caso di cronaca nera diventato famoso come il delitto del Circeo. La scuola cattolica vede tra i protagonisti attori come Riccardo Scamarcio e Valeria Golino e racconta il tremendo massacro avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1975 nel comune di San Felice Circeo, sul litorale pontino del Lazio.

Durante la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia La scuola cattolica era stato classificato come vietato ai minori di quattordici anni. Ora, come riporta il comunicato ufficiale della Warner Bros. La scuola cattolica è stato vietato ai minori di diciotto anni. La Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura ha giustificato la decisione asserendo: "Il film presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice. In particolare i protagonisti della vicenda pur partendo da situazioni sociali diverse, finiscono per apparire tutti incapaci di comprendere la situazione in cui si trovano coinvolti. Questa lettura che appare dalle immagini, assai violente negli ultimi venti minuti, viene preceduta nella prima parte del film, da una scena in cui un professore, soffermandosi su un dipinto in cui Cristo viene flagellato, fornisce assieme ai ragazzi, tra i quali gli omicidi del Circeo, un’interpretazione in cui gli stessi, Gesù Cristo e i flagellanti vengono sostanzialmente messi sullo stesso piano. Per tutte le ragioni sopracitate la Commissione a maggioranza ritiene che il film non sia adatto ai minori di anni diciotto.”

Tuttavia questa spiegazione ha lasciato ancora più interdetti, dal momento che la decisione ruota intorno agli standard artistici ed espressivi dell'opera e, in questo modo, limita la libertà d'espressione degli artisti. Una decisione, inoltre, che va anche contro quanto aveva affermato il ministro Franceschini, quando aveva abolito la censura in ambito cinematografico. Il regista del film, Stefano Mordini, ha commentato così la decisione della Commissione arrivata come il proverbiale fulmine a ciel sereno su La scuola cattolica: "Non riesco a trovare delle ragioni valide per questa censura e se mi sforzo di trovarle, mi inquietano. Nella motivazione della commissione censura si lamenta il fatto che le vittime e i carnefici siano equiparati, con particolare riferimento a una lezione di un professore di religione, ma questo è esattamente il contrario di quello che racconta il film, e cioè che, provenendo dalla stessa cultura, è sempre possibile compiere una scelta e non deviare verso il male. Una delle due vittime, all’epoca, era minorenne e il nostro è un film di adolescenti interpretato da adolescenti. Trovo assurdo che oggi si vieti ai ragazzi anche solo di vedere, attraverso un libero mezzo di espressione, quello che due ragazze come loro anni fa hanno subito, questo atto censorio priva una generazione di una possibile presa di coscienza che potrebbe essere loro utile per difendersi da quella violenza spesso protagonista nella nostra cronaca. E questo perché alcune delle ragioni di quella tragedia sono purtroppo ancora attuali."