"Se dovessi rinascere, vorrei una vita da pupo"

Incoronato il più intelligente d’Italia nel 2018, Lorenzo De Lauretis è stato uno dei secchioni del programma La Pupa e il Secchione e Viceversa, il reality conclusosi lo scorso 18 febbraio.

Attualmente, il suo impegno è nel mondo accademico e non nello spettacolo, anche se questa realtà non gli dispiace affatto e, se ci fosse una nuova opportunità di andare in televisione, la coglierebbe al volo. Tant’è che Lorenzo, oltre a dedicarsi alle sue passioni, si sta aprendo anche verso nuove realtà.

Infatti, ecco che piomba un annuncio inaspettato. De Lauretis si trasforma infatti in un grande poeta della nostra vita contemporanea e annuncia che presto uscirà una sua canzone che, forse, farà la storia del trash italiano. Insomma, pupi o secchioni, il trash conquista davvero tutti!

Come è cambiata la tua vita dopo essere stato nominato “Il più intelligente d’Italia”?

"Beh, dopo aver vinto il titolo del più intelligente d’Italia nel 2018 la mia vita è totalmente cambiata, anzi, a dover divi la verità, proprio no! È rimasta esattamente la stessa anche se, grazie a questo titolo, ho avuto la strada spianata per partecipare a programmi televisivi come Ciao Darwin o La Pupa e il Secchione" .

Prima de La Pupa e il Secchione ti abbiamo visto anche a Ciao Darwin sempre più o meno nello stesso ruolo. Ti piace comparire in televisione?

"Ebbene sì, prima di partecipare a La Pupa e il Secchione mi avete visto anche a Ciao Darwin. Devo dire che mi piace molto apparire in televisione, è una cosa che ritengo sia molto utile per me e per la mia carriera futura" .

Se avessi potuto prendere parte al dibattito cime contro rape, cosa avresti detto in difesa della tua squadra?

"Sicuramente avrei supportato la mia squadra affermando che la cultura è davvero importanza e che senza non siamo veramente liberi di prendere delle decisioni. Quindi, con la cultura dalla nostra parte, siamo in grado di prendere correttamente delle decisioni comprendendo il quadro complessivo della situazione" .

Non ti ha mai dato fastidio l’etichetta di “nerd” che il pubblico tende ad affibbiarti?

"A dire il vero, 10 anni fa la parola nerd mi avrebbe dato molto fastidio. Oggi, invece, penso che questa parola sia stata molto rivalutata, tanto da arrivare a voler indicare anche una persona figa. Non a caso, spesso vengono organizzati anche dei Nerd Party, ossia delle feste a tema nerd dove la gente si diverte. Quindi no, non mi dispiace assolutamente" .

Qual era la tua pupa preferita e perché? "

La mia pupa preferita è ed è sempre stata Marina perché ritengo sia una ragazza molto sveglia, molto sensibile, molto dolce ed è anche molto intelligente. Ed è proprio questa sua intelligenza che le dona un umorismo eccezionale che mi fa davvero morire dalle risate. Quindi, grandissima Marina, ti stimo troppo!"

Perché ti è dispiaciuto così tanto vedere Stella fare coppia con Giovanni De Benedetti?

"Mi è dispiaciuto tanto perché Giovanni ha sempre avuto un grande affiatamento con Carlotta e, quando l’ho visto andare nelle braccia di Stella, sapevo che questo loro affiatamento sarebbe, per così dire, andato perso. Sono dell’idea che lui avrebbe dovuto coltivare questa passione verso Carlotta e andare avanti nella loro conoscenza reciproca" .

Il "Quiz Roulette" con Martina Di Maria non è stato proprio dei migliori. Pensi che le pupe siano un caso disperato o che, con tanta pazienza, ci si possa lavorare su?

"Il Quiz Roulette con Martina non è andato male, è andato malissimo! È stato davvero terribile! Io penso però che, con molta pazienza e determinazione, si possa davvero spiegare qualcosa a queste pupe. Ad esempio, io ho notato che Martina ha fatto dei grandi progressi, nonostante all’inizio del programma facevo degli errori grammaticali pazzeschi. Così, man mano che le spiegavo delle cose, questi errori diminuivano. Ecco quindi la conferma che tutto si può fare!" .

In compenso, però, ti sei aggiudicato un bel bacio con Martina. Sei contento o avresti preferito dare quel bacio a qualcun altro?

"Sì, al Quiz Roulette mi sono guadagnato un bacio. È stata una cosa davvero positiva anche se avrei voluto dare quel bacio alla mia musa ispiratrice che era Marina" .

Il bacio è stato una piccola rivincita a fronte del presunto flirt tra lei e Stefano Beacco?

"Be sì, possiamo vedere quel bacio come una rivincita nei confronti di Stefano oppure come un’esplorazione de mondo pupesco" .

Eri geloso di loro due a causa delle smancerie che avresti voluto tutte per te o perché vedevi Stefano come un ostacolo alla vittoria?

"In realtà entrambe le cose. Da una parte ero un po' gelosa di Martina e Stefano perché lei avrebbe dovuto interagire più con me che con lui, essendo lei la mia pupa. Al tempo stesso, però, vedevo Stefano come un ostacolo alla nostra vittoria perché facendosi distrarre da lui, lei non studiava e così non saremmo mai andati avanti nelle prove. Ed infatti è successo proprio questo e alla fine siamo stati eliminati" .

Quando hai elencato gli ex di Belen a memoria, evidentemente o sei cotto di lei o la tua intelligenza spazia tra diversi ambiti: quale delle due?

"In realtà non ho una cotta per Belen, ma devo tutto alla mia intelligenza che mi ha aiutato in un momento in cui ero davvero sotto tensione e che mi ha fatto tornare in mente i due nomi degli ex di Belen, facendo così avanzare alla prova successiva" .

A proposito della tua performance di burlesque nel centro anziani. Avresti preferito avere tra il pubblico qualcun altro?

"Al centro anziani ero davvero tanto imbarazzato e lì, tra il pubblico, c’era Marina, che mi ha dato la forza per andare avanti e quindi non avrei voluto nessuno altro. Davanti a me vedevo solo e soltanto lei" .

Secondo te è più facile vivere una vita da secchioni o da pupi? E perché?

"Secondo me è molto più difficile vivere come pupo che come secchione. Questo perché la bellezza inizialmente aiuta ma, con il passare del tempo, la bellezza tende a sfiorire. Quando questo accade, se non hai una cultura rimani una persona vuota e così diventa difficile andare avanti nella vita" .

Se nella vita avessi la possibilità di rinascere, vorresti essere pupo o secchione? O forse una via di mezzo?

"Be, se nella vita dovessi rinascere, la vita da secchione l’ho già vissuta e quindi vorrei davvero provare a vivere una vita da pupo e vedere cosa si prova e quali porte mi si potrebbero aprire davanti. Insomma, sarebbe un esperimento davvero interessante!" .

Ora che si è conclusa anche questa esperienza, ti prenderai più cura del tuo corpo?

"Da quando questa esperienza si è conclusa, ho iniziato a prendermi molta cura del mio corpo. Mi sono messo a dieta e ho perso infatti una decina di chili. Non a casa dietro di me c’è una friggitrice che non uso più da circa quattro mesi e mi sono anche segnato in palestra. Insomma, spero davvero che i risultati si vedano!" .

Infine, cosa cerchi nella tua anima gemella, se non l’hai già trovata?

"La mia anima gemella la immagino dolce, simpatica, intelligente ed anche molto attraente, ovviamente secondo i miei canoni di bellezza. Proprio perché secondo me non esiste una bellezza assoluta ma solo una relativa. Vi confesso che ultimamente ho conosciuto una ragazza molto interessante e spero di approfondire la nostra conoscenza" .

Sappiamo che ti sei cimentato anche nel mondo della musica. Come è nata l’idea di scrivere una canzone?

"L’altro giorno mentre parlavo con il mio grande amico Tiziano Gecko ci siam detti: perché non scriviamo una canzone? Così in mezz’ora abbiamo scritto il testo, in un giorno gli accordi e successivamente l’abbiamo anche registrata. La canzone descrive la mia esperienza nella villa de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in chiave molto ironica, ma sempre restando nel politically correct. Si intitolerà "Non se conclude" e uscirà a brevissimo. Sarà davvero super trash, non potete perderla!" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?