La Pupa e il Secchione, vincono Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione – e Viceversa è giunta a conclusione con la vittoria della coppia composta da Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco.

Le ultime coppie in gara si sono scontrate a colpi di prove che li hanno visti prima nei panni di una televendita, poi alle prese con i baci e, infine, impegnati con domande di cultura generale. Il vero banco di prova che ha portato la filologa Scalzi e lo spogliarellista Stefano dritti verso la finale è stata “Nudi a metà”, che chiedeva alle coppie concorrenti de La Pupa e il Secchione di seguire un percorso da bendati, spogliandosi come ritenevano più opportuno per poi trovarsi a metà strada. Il tutto doveva avvenire nel minor tempo possibile.

È stata proprio questa prova a rendere la Scalzi e Stefano tra i più apprezzati: a differenza degli altri, infatti, i due hanno deciso di non spogliarsi, salvo poi stupire tutti proprio al ranche finale. Il "pupo" e la "secchiona", infatti, si sono spogliati completamente alla fine del percorso stupendo tutti. “ Maria Assunta mi ha sorpreso ”, ha commentato Stefano, mentre lei ha aggiunto: “ Non mi sentivo giudicata e ho pensato solo a essere me stessa, senza orpelli, senza finzioni e senza maschere ”.

La nudità e la spensieratezza con cui si sono mostrati, li ha portati direttamente in finale dove si sono dovuti scontrare con la coppia formata da Stella e Santagati. Nel “bagno di cultura”, la Scalzi e Stefano sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale grazie ai madornali errori della pupa Stella che, di fronte ad Alessandro Cecchi Paone, non è riuscita a riconoscere Barack Obama e Giuseppe Conte. Sbagli, questi, che hanno permesso alla coppia dei “viceversa” di riacquistare punteggio, vincendo la finale de La Pupa e il Secchione e portandosi a casa il montepremi finale di 20mila euro.

La Scalzi e Stefano sono la prima coppia composta da un “pupo” e una “secchiona” a trionfare nel reality show di Italia 1. Lei, classe 1995, è un'insegnante calabrese laureata in Filologia Moderna dal 2018, ha concluso un Master in Didattica dell'italiano e ha vinto il primo premio nel concorso di poesia indetto dalla pagina ufficiale di Giacomo Leopardi in occasione del duecentoventesimo compleanno del poeta. Stefano, invece, nonostante abbia iniziato a studiare come osteopata a Milano, ha preferito dedicarsi ai suoi hobby: la palestra, il body building e le auto.