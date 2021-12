"Se non ti dispiace...". Così la Venier gela Sabrina Salerno in tv

Ballando con le stelle ha incoronato Arisa come vincitrice dell'edizione da poco conclusa e, per celebrare il programma del sabato sera di Rai1, la prima parte di Domenica In è stata dedicata interamente alla trasmissione condotta da Mara Venier. Non sono mancate le schermaglie tra Morgan e Mariotto, che si erano già punzecchiati nelle ore precedenti ma non è stato questo il momento di maggior tensione del programma, perché Mara Venier ha avuto diversi attimi di stizza con Sabrina Salerno, sua ospite, durante il talk.

La conduttrice è arrivata addirittura a zittire la concorrente di Ballando con le stelle perché, con la sua esuberanza, impediva l'intervento di Arisa, vincitrice del programma. Il fatti si sono svolti in maniera un po' confusa in quei frangenti, forse per mancanza di tempo da parte di Mara Venier, che aveva premura di dare la parola alla vincitrice del programma. " Sono felice, ho fatto un bel percorso, ho messo tutto l’amore che potevo, più di così non potevo dare ", stava dicendo Sabrina Salerno, quando la conduttrice di Domenica In è intervenuta per toglierle la parola: " Vorrei sentire Arisa... ".

A quel punto, però, Sabrina Salerno ha replicato alla padrona di casa, chiedendole di poter finire la sua argomentazione: " Solo una cosa voglio dire ". Mara Venier però, è apparsa irremovibile davanti alla decisione di far parlare in via prioritaria la cantante: " Sì, ma dopo vengo da te ". A quel punto, tra il serio e il faceto, Sabrina Salerno ha quasi ripreso Mara Venier: " Mi fai parlare dopo? Sicura? ".