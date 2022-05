Sei Sorelle è la nuova soap-opera di "importazione" che debutta su Rai Uno

Dal 30 maggio la programmazione pomeridiana di Rai Uno si arricchisce di un nuovo programma. Il Paradiso delle Signore si prende una meritata vacanza dopo un anno di storie d’amore, di intrighi e di segreti svelati, e al suo posto arriva una nuova serie tv che, fin dal trailer, promette scintille. A partire dalle 15:55 e dal lunedì al venerdì è tempo di conoscere la storia di Sei Sorelle. La soap-opera in costume arriva direttamente dalla Spagna per raccontare una storia di riscatto al femminile nella Madrid di inizio ‘900. Un programma atteso in special modo dai fan de Il Segreto, dato che nel cast c’è il celebre Alex Gadea che nella serie (conclusa già da diverso tempo) ha interpretato l’amatissimo Tristan Montenegro.

Al netto delle aspettative, Sei Sorelle è il classico romanzo in costume dove i fatti realmente accaduti si miscelano alle vicende personali dei protagonisti, regalando al pubblico un affresco storico che – di conseguenza – riflette sulle condizioni attuali della nostra società. Al centro della vicenda, come si evince dal titolo, si intrecciano le storie di sei sorelle nella Madrid di inizio secolo. Loro sono di famiglia benestante e sono amate e ben volute da tutti. Alla morte del padre, che ha gestito una fabbrica tessile, devono fare i conti per la prima volta nella loro vita a problemi di carattere economico. Cercare di restare a galla in un mondo e in realtà che è poco incline al rispetto della donna, costringe le Sei Sorelle a nascondere la scomparsa del genitore, sperando di non finire in bancarotta e non tradire la fiducia degli investitori. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo.

Inganni, intrighi e tanto sentimento. Rai Uno porta in Italia un vero e proprio teleromanzo di altri tempi, con l’intenzione di raccontare una pagina di storia attraverso la vita di sei donne dalle caratteristiche molto diverse. Erano anni densi di cambiamenti. In Europa si respirava l’aria del progresso, ma al tempo stesso, il pericolo del primo grande conflitto mondiale era dietro l’angolo. Con un ritmo incalzante e una storia coinvolgente, Sei Sorelle racconta l’Europa di ieri (e di oggi) attraverso sei donne unite dalla voglia di vivere e di trovare il proprio riscatto. Rai Uno con questa nuova soap-opera (suddivisa in 498 episodi) spera di bissare il successo de Il Paradiso delle Signore che resta uno dei programmi più visti nel daytime. Gli episodi sono disponibili anche su Raiplay.