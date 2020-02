Il sexy twerking di Nicki Minaj manda in tilt i social

Nicki Minaj è universalmente nota come una delle regine del twerking, la sexy danza di cui all’ultimo Festival di Sanremo Elettra Lamborghini ha dato una piccola dimostrazione sul palco dell’Ariston esibendosi nella sua " Musica (e il resto scompare) ", anche se, come da lei poi ammesso al conduttore de " L’altro Festival ", Nicola Savino, quella era solo una " shakeratina perché il twerking è tutta un’altra cosa ". Ossia muovere le natiche in senso non orizzontale, come ha fatto Elettra scaldando non poco la platea di Sanremo, ma verticale, accovacciandosi e tirando in fuori le natiche il più possibile e muovendole velocemente a ritmo di una musica sensuale, meglio se reggaeton.

Per tutti coloro i quali questa descrizione non sembra abbastanza chiara ecco Nicki Minaj pronta a schiarire le idee al mondo intero. La rapper ha postato su Instagram un sexy video che la vede carponi su un letto, con indosso un minidress super attillato che cambia colore a seconda delle luci proiettate nella stanza. Nicki in questa posizione non fa la bella statuina, ma inizia presto a muoversi molto sensualmente finché non passa alla sua specialità, quella a cui non rinuncia mai a nessuna delle sue esibizioni live e tanto meno nei suoi video musicali: il twerking. Ecco allora il suo giunonico lato b iniziare a muoversi su e giù per la gioia dei suoi 110 milioni di follower. Sulle note di una sua hit messa in sottofondo, " Yikes ", in un letto sfatto di lenzuola bianche, la sua pelle e il suo corpo, nel chiaroscuro della stanza, risaltano ancora di più e per chi non fosse chiaro ecco la Mnaj ribadire ancora una volta che, come scrivono tanti fan in adorazione, " lei è la Regina del twerking e tutte e altre si mettessero pure in fila tanto non ce n’è per nessuno ".

Se qualche fan si lamenta solo del " troppo buio nella stanza " perché avrebbe voluto veder twerkarre il lato b della Minaj in piena luce, un altro arriva a chiederle un nuovo video, questa volta però " con la telecamera posta dietro di te, come fai sempre, e non di lato in questo video un po’ censurato per Instagram, peccato!" . D’altronde, più di 14 milioni di visualizzazioni in poche ore e e migliaia di commenti entusiastici dei fan parlano chiaro. La Minaj con questo video casalingo, girato non in ottima risoluzione, ma quanto basta per elettrizzare i fan di tutto il mondo, ha sbancato Instagram mandandolo letteralmente in tilt.

Intanto, si rincorrono i rumor di una sua dolce attesa: la trasgressiva rapper, infatti, sarebbe, secondo diverse voci, incinta del marito Kenneth Perry, sposato con una cerimonia privata e blindatissima lo scorso 21 ottobre,ma per il momento si tratta solo di voci, mai finora confermate dai diretti interessati, anche se non mancano commenti in proposito: " Piano col twerking che il piccoletto là dentro crede ci sia il terremoto ".

