Lo sfogo di Alba Parietti: "Vorrei tornare dalle persone che non ci sono più…"

Nonostante lo scorrere del tempo e delle mode, Alba Parietti ancora oggi è una presenza fissa della tv italiana. Da sempre al centro di polemiche e battibecchi nei salotti televisivi, nel corso di questa difficile stagione televisiva è tornata su Canale 5 e al Grande Fratello Vip perché suo figlio, Francesco Oppini, è stato uno dei volti più amati e contestati della seconda conduzione di Alfonso Signorini. Sui social è molto attiva, soprattutto sul suo profilo Instagram, in cui diverse volte parla del senso della vita oppure invia frecciatine a chi continua a criticare il suo aspetto fisico. In attesa di vederla nella prima domenica del nuovo anno su Rai Uno nel salotto di Mara Venier, ai fan di Alba Parietti non è sfuggito un post che la celebre showgirl ha pubblico un paio di giorni fa.

È una foto in bianco nero quella che Alba Parietti ha condiviso con i suoi follower, uno scatto in cui appare ancora da neonata dove si notano già quei suoi occhi vispi e da cerbiatta che, da adulta, hanno caratterizzato il suo fascino. Non è un posto provocatorio. Anzi, la Parietti accompagna la foto con una didascalia quasi malinconica, in cui ricorda una persona cara che non è più al suo fianco ma che vorrebbe rivedere con immenso piacere. "Vorrei tornare indietro per rincontrare tutte le persone che non torneranno più – scrive Alba Parietti sul suo profilo - Almeno non sotto la forma in cui le avevo conosciute. Questo dolore questa consapevolezza però mi fanno sentire meno il peso di dover andar via, perché so che quando me ne andrò diventerò come loro energia nell’universo- aggiunge - e potrò ritornare sotto la stessa forma di cui sono fatti sogni che oggi appartengono al mio presente", conclude.

Uno sfogo che è stato particolarmente apprezzato dai sui fan storici, i quali con svariati commenti, si sono uniti al suo pensiero, regalando affetto e comprensione. Non è dato sapere a chi era rivolto questo messaggio così toccante. Sicuramente è a Domenica In, nella puntata in onda il 3 gennaio, che si potrà scoprire qualcosa di più. Oltre a ciò, Alba Parietti, di recente, ha pubblicato anche una biografia dal titolo "La cacciatrice di narcisi" in cui tra le pagine racconta se stessa dentro e fuori la tv.