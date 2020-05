Lo sfottò di Fedez per Chiara (nel giorno del suo compleanno): "Cuore grande, tette piccole"

Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 33esimo compleanno in quarantena. Per l’occasione l’influencer ha condiviso su Instagram una bellissima serie di scatti in cui, prima bambina e poi adolescente, soffia sulle candeline delle torte di compleanno. Nella didascalia del post lei stessa ha affermato di essere felice e serena come non mai. "Sono circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dai miei amici e da voi ragazzi, la mia incredibile comunità online che non mi fa mai sentire sola" , queste le ragioni che l’hanno resa così di buon umore nel giorno del suo compleanno.

E se l’anno scorso Fedez, suo marito dal settembre 2018 e padre del loro piccolo Leone, ha letteralmente invaso la loro casa con centinaia di mazzi di rose rosse, anche questa volta Chiara è stata sommersa di fiori e regali, oltre che ovviamente di auguri.

Ma se c’è una cosa che contraddistingue questa coppia è che i Ferragnez amano scherzare insieme e si prendono molto in giro a vicenda. Essendo dotati entrambi di una grande dose di autoironia, Chiara e Fedez sono sempre pronti a ridere dei punti deboli dell’altro, spesso pubblicando questi momenti anche sui social. Non a caso, il messaggio di auguri più divertente e sincero è arrivato proprio dal rapper, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un video decisamente particolare che la ritrae in primo piano con due frasi sulle guance. Sul volto dell'influencer ha scritto infatti un complimento sulla guancia sinistra "cuore grande" e uno sfottò sulla sinistra "tette piccole" . Ad accompagnare il tutto un brevissimo messaggio di auguri: "Auguri patata" .

Ma, a differenza di Fedez che qualche giorno fa si è indispettito per uno scherzo, la Ferragni ha dimostrato senso dello spirito ed è stata al gioco. Non solo ha commentato il post trovandolo esilarante, ma lo ha anche ripubblicato tra le sue stories di Instagram. "Romanticone" , ha scritto Chiara divertita aggiungendo una simpatica emoticon.

Nel frattempo, i fan della coppia più amata del web si chiedono cosa le abbia mai regalato Fedez per stupirla nel giorno del suo compleanno. L’anno scorso, infatti, oltre a riempire la casa di rose rosse, il rapper le aveva regalato un anello davvero unico nel suo genere. Firmato da un noto brand di lusso, alcune voci sostenevano che il gioiello avesse un valore pari attorno a 50mila euro. Insomma, un motivo in più per mostrarlo fiera sui social! A questo punto, però, non resta che attendere ancora un poco per scoprire cosa abbia ricevuto da Fedez quest’anno.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?