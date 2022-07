Shakira - Piqué: lei lo ricopre d'oro, lui rifiuta l'accordo per il divorzio

Mentre in Italia Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano avere raggiunto un accordo sul divorzio, oltralpe Shakira e Gerard Piqué non sembrano godere di altrettanta fortuna. Secondo la stampa sudamericana la popstar e il calciatore del Barca sarebbero ai ferri corti per quanto riguarda l'affidamento dei figli e l'aspetto economico.

" Ci sono tanti soldi in ballo e quello che vogliono entrambi è garantire un futuro sereno ai figli ", riporta il sito La Opinion, citando il giornalista Jordin Martin che, nel podcast su YouTube "Chisme no like", ha rivelato che Shakira avrebbe fatto un'offerta multimilionaria a Piqué, che però avrebbe rifiutato. " C'è stato un faccia a faccia tra loro. Un incontro piuttosto teso. C'è stata una discussione su dove staranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia stato molto fermo nel non accettare che si trasferissero a Miami ".

L'accordo avanzato dalla popstar colombiana, infatti, prevedrebbe il trasferimento dei figli a Miami, dove Shakira ha una villa (oltre alla casa alle Bahamas). La cantante si sarebbe assunta la piena responsabilità sui figli Milan e Sasha e avrebbe concesso all'ex compagno di trascorrere l'estate insieme in Florida e massimo cinque visite nella restante parte dell'anno. Tutto spesato: con volo in prima classe e trasferimenti a carico della popstar. Il giornalista ha rivelato che Shakira - la più facoltosa all'interno della coppia - si sarebbe inoltre offerta di coprire un quinto del debito legale di Piqué, che ammonterebbe a 2,5 milioni di euro.

Il calciatore del Barcellona avrebbe però detto "no", in particolare in merito al trasferimento dei figli negli Stati Uniti. Intanto la coppia, seppure per motivi diversi, si trova già in America. Piqué impegnato con il Barcellona in una tournée sul suolo americano, mentre Shakira (con i figli) a San Diego per motivi personali. Proprio in California dovrebbe tenersi il prossimo incontro tra i due ex alla presenza dei rispettivi avvocati per provare a trovare l'accordo definitivo - su affidamento e spartizione del patrimonio - prima dell'addio ufficiale.