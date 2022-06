Le modelle, i festini e la "First lady": così Shakira ha scoperto i tradimenti

Come era prevedibile l'addio tra Shakira e Piqué è alimentato da gossip e voci clamorose. A partire da come la popstar avrebbe scoperto, che il compagno la tradiva con una cameriera di 22 anni, ma non solo. " Shakira ha assunto diversi investigatori per seguire il difensore centrale del Barça e padre dei suoi due figli ", ha rivelato il settimanale spagnolo Informalia.

Secondo la stampa iberica, Gerard Piqué sarebbe stato immortalato dagli investigatori in compagnia di diverse donne nel periodo in cui era ancora insieme a Shakira. Ma tra tutti i presunti flirt, quello che avrebbe indotto la popstar colombiana a mettere alla porta il compagno sarebbe quello con una bionda di 22 anni di origini catalane, che lavorava come cameriera nel club La Naughty a Barcellona. Con lei il calciatore avrebbe avuto una relazione stabile e a provarlo, sempre secondo i media, ci sarebbero delle chat tra Gerard Piqué e la giovane, nelle quali il difensore del Barca avrebbe scritto: " Sei la mia first lady ".

Il tradimento scoperto da Shakira, che ha portato alla separazione dal marito Gerard Piqué, sarebbe però solo la punta dell'iceberg. I media riferiscono che l'asso dei blaugrana non aveva una vita solo casa e lavoro. Già durante la relazione con Shakira, il difensore sarebbe stato un assiduo frequentatore di locali e club, nei quali si presentava con amici e compagni di squadra. Un'abitudine che sembra essersi intensificata dopo che Piqué ha lasciato il tetto coniugale per andare a vivere da solo nel suo vecchio appartamento. " Secondo i vicini, da quando il calciatore è arrivato nell'edificio lo scorso marzo, le feste notturne sono diventate una costante e non sono proprio tranquille. Affermano che ci sono tante ragazze che accompagnano Piqué nelle sue notti pazze, tutte molto belle (probabilmente modelle), e ci sono anche i suoi compagni di squadra, alcuni sposati ", riferisce Informalia.

Come se questo non bastasse, l'ex compagno di Shakira spenderebbe cifre folli - fino a tremila euro a serata - per tirare tardi in locali notturni e ristoranti in compagnia di altri calciatori e bellissime modelle. Al momento di certo c'è solo il "divorzio". La popstar colombiana e lo sportivo non sono sposati, ma la separazione vede impegnati uno stuolo di avvocati. La voglia dirsi addio sembra reciproca, ma in molti pensano che l'accordo tra i due non sarà così facile da raggiungere.