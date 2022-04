"Siamo sconvolti". Morta la concorrente di Reazione a catena

Gli appassionati di Reazione a catena, il gioco a quiz estivo di Rai1, sono sotto choc. Una delle concorrenti più amate delle ultime edizioni è tragicamente morta pochi giorni fa in Giordania. A darne la notizia è stato Marco Liorni, storico conduttore del programma, che ha riferito lo stato d'animo di tutta la produzione per la prematura scomparsa, ad appena 30 anni, di Lucia Menghini.

Chi segue Reazione a catena l'ha conosciuta come componente della squadra delle Pignolette, che hanno vinto svariate puntate del programma, appassionando il pubblico a casa. Lucia Menghini giocava con le sue amiche, Serena Becchetti e Ilaria Presilla. Insieme, le tre hanno portato a casa un montepremi piuttosto importante ma, soprattutto, hanno raccolto l'affetto di un'ampia fetta di pubblico, che alla notizia della scomparsa della giovane ha reagito con profonda tristezza sui social.

Lucia Menghini, originaria di Foligno, si è laureata poco più di un anno fa in Medicina e chirurgia. Era un'aspirante anestesista e stava lavorando sodo per raggiungere il suo obiettivo. Questo viaggio in Giordania insieme alla amiche era probabilmente il premio per un lungo anno di lavoro, una conquista meritata incastrata in un momento di pausa dagli impegni quotidiani. Quello svago, però, si è trasformato in una tragedia enorme per la sua famiglia, che non la vedrà più tornare a casa. Lucia stava documentando la sua vacanza sui social e su Facebook si trovano le foto di una vacanza spensierata, come tutte quelle che si fanno a quell'età, quando il futuro davanti a sé è un foglio bianco tutto da scrivere.