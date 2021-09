"Sono molestie": proteste in difesa di Dayane Mello nel reality brasiliano

Dopo l'avventura alla scorsa edizione del Grande fratello vip, Dayane Mello ha acquisito grande popolarità in Italia ma anche in Brasile, suo Paese d'origine, tanto che in questi giorni sta partecipando a un reality equivalente a La fattoria, programma amatissimo in Italia andato in onda fino al 2009. Al momento l'ex gieffina è una delle più amate ma un episodio ha fatto scattare la rivolta dei tantissimi fan italiani della concorrente e scatenato la rabbia di Rosalinda Cannavò, che con la brasiliana ha stretto un ottimo rapporto al Gf Vip.

Al termine di una serata molto alcolica per i concorrenti della Fazenda, Dayane Mello è andata a dormire e nel letto ha subito avances molto spinte da parte di Nego Do Borel, un cantante molto famoso in Brasile. Le attenzioni dell'uomo nei confronti dell'ex gieffina sono state talmente eccessive che la produzione, che solitamente non interviene nelle dinamiche del gioco, è stata costretta a fermare Do Borel. Tutto è nato dopo una festa come altre, come tante se ne organizzano anche nel Grande fratello italiano.

A un certo punto, ormai a letto, Nego Do Borel le si avvicina e prova un approccio, accarezzandola, e poi provando a baciarla. Dayane lo evita, evidentemente infastidita da quell'atteggiamento e cerca di allontanarlo. Sono momento molto tesi. Anche Dayane Mello pare avesse bevuto alla festa e questo rende l'atteggiamento del cantante nei suoi confronti ancora più deplorevole. Dopo aver ricevuto reiterati rifiuti da parte della modella, Nego Do Borel si è alzato molto nervoso e, con un gesto di rabbia, ha scagliato un secchio contro Dayane Mello.

Nego do Borel tentou beijar Dayane, que se esquivou e retirou a mão do cantor que estava sob ela.



Una scena inaccettabile per il pubblico ma, soprattutto, per la famiglia della concorrente, che tramite un comunicato pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram ha chiesto immediati provvedimenti contro il cantante. " A causa del silenzio della rete televisiva e delle molestie che Dayane ha subito ieri sera da un altro partecipante al reality ‘La Fazenda', vogliamo chiarire che si stanno prendendo le misure necessarie. Detto questo, ci teniamo a sottolineare quanto sia deplorevole vedere una donna in uno stato di vulnerabilità, sottoposta ad atti libidinosi, anche dopo aver detto innumerevoli 'no' ", si legge nella nota.

In Italia, invece, è Rosalinda Cannavò a intervenire in difesa della sua amica: " Sono distante fisicamente ma spero che il mio pensiero ti arrivi. Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore ".