"Sono stato vittima di stalking e bullismo". Sam Heughan, star di Outlander, si rivela sui social

La maggior parte delle volte i social network non rappresentano solo un luogo di aggregazione e di condivisione. È anche e soprattutto un mondo insidioso e per nulla sicuro. E questo lo sa bene Sam Heughan. L’attore inglese che è stato reso celebre grazie a "Outlander", serie tv ambientata tra le highland scozzesi, in un lungo post pubblicato su Twitter, si rivela e racconta una brutta esperienza che ancora oggi sta vivendo, legata proprio alle insidie che sono nascoste nel mondo dei social. A chiare lettere afferma che, negli ultimi sei anni, fin da quando le sue quotazioni sono cresciute considerevolmente, è stato vittima più volte di bullismo e di stalker attraverso il web. Problemi che hanno complicato la sua vita professionale e privata. Lo sfogo è stato pubblicato durante la giornata di ieri, venerdì 17 aprile. E le parole di Sam Heughan non sono facili da digerire.

"Gli ultimi sei anni li ho vissuti all’insegna del bullismo, delle molestie, dello stalking e di false notizie sul mio conto. È difficile per me parlare di tutto questo, ma ora mi sento in dovere di farlo – esordisce l’attore nel lungo post-. Questa situazione sta influendo sulla mia vita e sta creando diversi problemi ad amici, parenti e persone della mia famiglia. In molti hanno dovuto fare i conti con insulti, abusi e minacce". Heughan spiega che non può entrare nei dettagli della vicenda dato che è in corso un procedimento legale, ma racconta che negli ultimi anni sono troppi gli episodi spiacevoli in cui è stato coinvolto, a sua insaputa. La star infatti si è dovuto difendere da minacce di morte, account hackerati ed è stato accusato anche di aver violato il regime restrittivo imposto per contenere il virus, quando in realtà, l’attore è in quarantena fin da quando è stato imposto il lockdown.

"Non posso fare altro in questo periodo, non mi resta che denunciare quello che ho dovuto subire – continua -. Ho cercato di usare il mio seguito per offrire una voce alle organizzazioni che hanno bisogno di aiuto e spero che durante l’isolamento ho regalato un po’ di sollievo". E poi l’appello: "A chi è ancora insoddisfatto, a chi non apprezza il mio lavoro suggerisco di non seguirmi più sui social. A ogni fan che sostiene il mio lavoro, dico grazie. Sono grato dal profondo del mio cuore". Il post di Sam Heughan è subito diventato virale sul web, ricevendo un abbraccio virtuale anche da attori e attrici della serie tv di cui è protagonista.