La sorella della Regina Elisabetta amante (segreta) di Mick Jagger?

News, rumor e indiscrezioni sulla famiglia reale sono sempre all’ordine del giorno. Alcuni si affievoliscono quasi subito, sospinti dalla brezza primaverile. Altri ancora sono così insistenti che neanche il tempo è capace di scalfirli. Come quello della Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta, la quale secondo voci insistenti, da giovane avrebbe avuto una passione proibita e segreta con Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones. Nessuno ha mai alzato il velo su questo gossip così piccante, ma secondo fonti certe di palazzo e di esperti di corte, la relazione tra i due è stata vera e sincera, seppur non è durata poi così tanto.

Ad affermare la veridicità di questo ennesimo gossip che scuote la vita della Regina Elisabetta è un documentario dal titolo "Urban Myth". Il progetto, che tra l’altro è tutto italiano, racconterà della passione segreta della Principessa Margaret con lo storico candante di "I Can’t Get no Satisfaction" in una nuova puntata che andrà in onda su Sky lunedì 27 aprile. La natura ribelle della sorella di Elisabetta è conosciuta a tutti. Quando Margaret era una giovane donna, da sempre è stata etichettata come una donna sagace e brillante, ma soprattutto come una donna anti-convenzionale. Nonostante le convezioni di corte, rispetto ad Elisabetta, ha vissuto un po’ più liberamente la sua gioventù e questo spigherebbe la sua relazione con Mick Jagger. Lui è un artista a tutto tondo, dissipato, ironico e istrionico, fondatore di una band che ha fatto storia e che ha rivoluzionato il panorama della musica rock.

I tabloid hanno affermato che tra di loro c’era solo una grande e profonda amicizia, e che si sarebbero conosciuti per la prima volta alla festa di compleanno di Lady Victoria Armsby-Gore, figlia dell’ambasciatore britannico negli Usa. Chi nel documentario ha ricostruito la storia tra i due, rivela che Mick Jagger è stato fatalmente attratto dallo sguardo profondo della sorella di Elisabetta e che, proprio per questo motivo, avrebbe messo fine alla sua relazione con Chrissie Shrimpton. Questo avrebbe fatto si che i due intrecciassero una relazione di amore e di ribellione. Dopotutto, erano gli anni ’60.

Nel secondo episodio previsto, inoltre, il documentario regalerà una pagina anche a Lady Diana, ricostruendo un momento molto particolare della vita della Principessa triste. Quell’attimo la giovane Lady in cui avrebbe rivelato a Freddie Mercury di desiderare qualcosa di più dalla vita di corte. "Urban Myth" ha raccontato anche della vita segreta di Donald Trump e di Paul McCarteney.