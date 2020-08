Sospeso il programma Rai di Pierluigi Diaco: tra i lavoratori una positività al Covid

Nelle ore passate, Pierluigi Diaco è stato al centro delle cronache social per lo scontro avvenuto in diretta radiofonica con la sua collega Giusy Legrenzi. Rivolgendosi al giornalista Davide Giacalone, il conduttore ha chiesto un patto radiofonico per trattare " domande su articoli, pezzi e riflessioni che esulano dal Covid, parlarne continuamente si rischia di essere monotematici ". Ora, però, è necessario associare il nome di Pieluigi Diaco al Covid, perché, come riporta Il Fatto Quotidiano, uno dei collaboratori del programma Io e Te condotto da Diaco su Rai1 è risultato positivo al tampone.

Senti Giusi, non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto poco fa, nel senso che l’attualità è fatta anche d’altro. Ho fatto una premessa con Davide. Adesso mi fai finire perché mi sto rivolgendo a te, hai detto che fai questo mestiere e ti occupi di attualità che è fatta anche di altro. E il tono con cui ti sei rivolta francamente non l’ho apprezzato affatto e adesso andiamo in pubblicità

Ha colto tutti di sorpresa l'affermazione di Diaco in radio, soprattutto Giusy Legrenzi che, invece, ha ribattuto spiegando che lei continuerà su quel tema di attualità. Da lì è iniziato lo scontro tra i due, che ha visto Pierluigi Diaco alterarsi contro la collega. "", ha concluso Diaco con il tono stizzito. Chi segue il presentatore sa che frequentemente capita che si alteri durante una trasmissione , che sia televisiva o radiofonica. Qualcuno sospetta che abbia acquisito questo tratto nel suo personaggio per rendersi unico e riconoscibile.

La discussione radiofonica, stando a indiscrezioni web, sarebbe stata il motivo scatenante della sospensione di Pierluigi Diaco e Giusy Lagrenzi dal programma di RTL che conducono ogni mattina. La fattispecie è stata smentita dall'emittente radiofonica, che invece ha confermato il ritorno in onda dal prossimo 7 settembre. Tuttavia, un'altra sospensione appare, invece, certa. È quella di Io e Te, che sarebbe dovuto finire il prossimo 4 settembre, con ancora una settimana di programmazione. Invece pare che la Rai abbia optato per la chiusura anticipata. Per il momento la Rai non ha confermato l'indiscrezione de Il Fatto Quotidiano ma ha comunicato una variazione del palinsesto a partire da domani, quando lo slot di Io e Te sarà occupato da La vita in diretta estate, che quindi si allunga e parte già alle 14.00. Sarà, quindi, divisa in due parti, con una pausa tra le 15.40 e le 16.50, quando il programma riprenderà nella sua collocazione abituale.