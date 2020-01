La sparata della Parietti: "Chi non è istruito non dovrebbe votare"

"Finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo…" . La sparata porta la firma di Alba Parietti, che ospite del salotto televisivo di Stasera Italia, il programma di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, mette di fatto in discussione la legittimità del voto e dello stesso suffragio universale.

In trasmissione, nella puntata di ieri sera, si parla di politica in senso lato e di come, negli ultimi anni – anche a causa dell'avvento di Internet a inizio nuovo millennio e soprattutto dei social network in questi ultimi tempi – sia sempre più preoccupata dell'immediato, rispetto al pensare a lunga gittata.

La showgirl va all'attacco: "La politica negli ultimi anni è stata fatta solo di sondaggi" . Dunque, l'opinionista – e simpatizzante della sinistra – spiega il suo punto di vista: "Io politico non dico quello che penso o che ho nell’anima, ma vado dove va l’elettorato o dove penso che il popolo possa andare" .

E fin qui nulla di male. Quindi, mentre Alessandro Sallusti e Ferruccio De Bortoli sono in ascolto del suo intervento, ecco la sparata: "Tra l'altro, non voglio offendere nessuno, finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo…" .

Un'uscita che fa sbottare la stessa padrona di casa, che replica a stretto giro alla sua ospite di serata: "Adesso mettere in discussione il suffragio universale mi sembra fin troppo…" .

La dichiarazione di Alba Parietti non è certo passata inosservata e, anzi, sui social, Twitter specialmente, l'attrice è stata presa di mira da migliaia di utenti: "Dite alla #Parietti che se questo paese si è potuto liberare di un regime monarchico e fascista lo dobbiamo a tanti italiani che non sapevano leggere e scrivere, che la croce sulla scheda serviva proprio a dare a tutti la possibilità di esercitare un diritto e un dovere" , uno dei tanti commenti comparsi su Twitter.

"Oggi la sinistra ha una nuova idea: esame prima di entrare in cabina elettorale. 'Scusi, lei per chi vota?', 'Lega'. 'Ah, non può votare, mi dispiace'. Segue una lezione sulla democrazia dagli insegnamenti di Stalin. O direttamente dal baffetto…" , un altro commento ironico. Infine, eccone un ultimo: "Dite alla Parietti che quando il popolo ha guadagnato il diritto di voto aveva percentuali di analfabetismo di oltre il 20%. Eppure il più ignorante dell'epoca avrebbe detto meno c…" .