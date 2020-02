Magalli alla Volpe: "Spero che un giorno faremo la pace"

È già storia la lite fra Giancarlo Magalli, conduttore di "Fatti Vostri" e Adriana Volpe, ora inquilina della Casa del Grande Fratello Vip. Dissidi che sono iniziati in tv per poi trasferirsi prima sui social, per arrivare poi nella aule di tribunali. Ancora oggi tra i due non scorre buon sangue e, dopo le accuse reciproche, ora tra Magalli e la Volpe i rapporti sono tesi. Sul caso però ci sarebbe una svolta sostanziale. Pare che sarebbe proprio il conduttore di "I Fatti vostri" che vorrebbe, in un certo qual modo, scrivere la parola fine a una spinosa vicenda che, di fatto, si è ingigantita più del dovuto.

Giancarlo Magalli, infatti, intervenuto nella trasmissione di Rai Due "Settimana Ventura", ha aperto una lunga parentesi sul caso che ha scosso la reti Rai e che sta popolando gran parte delle arene tv. Il condutture, ospite nella puntata di domenica 23 febbraio, è apparso visibilmente provato e pare che abbia tutte le intensioni di mettere la parola fine alla faccenda, sempre se Adriana Volpe riuscirà a dimenticare le pesanti accuse. "Abbiamo lavorato insieme otto anni, sono stati un po' faticosi, perché quando non vai d'accordo con qualcuno, certamente un po' si fa fatica – afferma il conduttore -. Ma tra di noi c’erano problemi ben più grandi, quasi inconciliabili. Pensa, c'è gente che ammazza il marito perché russa. Anche un piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile. Ero un po' più intollerante, questo lo devo ammetto –aggiunge -. Nel senso che c'erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio".

Magalli ammette quindi di non essere stato capace di dosare le sue parole, e spera che questo messaggio possa arrivare comunque alle orecchie di Adriana Volpe anche se oggi è impegnata nel reality di Canale 5. "Io le ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni – ammette ancora Giancarlo Magalli -. Per carità, la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero però che un giorno faremo pace – afferma a gran voce-. Ma l’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti". Si spera in qualcosa di meglio, si spera che il tempo possa mettere in ordine le cose. Ma se ora Giancarlo Magalli, a gamba tesa, cerca di dimenticare quanto accaduto, Adriana Volpe farà la stessa cosa? Domande che per ora non possono trovare risposta. Non resta che attendere i prossimi risvolti.