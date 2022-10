"Qualche bianco si è offeso?". La stoccata di Carlo Conti al buonismo

Carlo Conti pare si leghi le cose al dito. E ha probabilmente anche ragione, visto il caos mediatico nel quale è stato coinvolto alcuni anni fa dai soliti integralisti del pensiero unico e del politicamente corretto. Venne messo alla gogna perché, durante il suo programma Tale e quale show, era stato accusato di istigare al razzismo: per necessità sceniche, a uno dei protagonisti era stata pittata la faccia di nero. A sollevare il polverone fu Ghali, che si sentì offeso da quella imitazione e in tanti gli andarono dietro, dicendo le peggiori nefandezze contro il programma e lo stesso Carlo Conti. Da quel momento, la Rai decise di non permettere più esibizioni che richiedevano una trasformazione di questo tipo, con conseguente limitazione delle imitazioni consentite.

Ma nell'ultima puntata, a Carlo Conti si è presentata un'occasione ghiotta per tornare sull'argomento e pungere quelli che, in passato, avevano mosso accuse infamanti contro il programma. La concorrente Samira Lui, di carnagione scura, è stata chiamata a trasformarsi nella cantante Gaia. In un programma che si chiama Tale e quale show, risulta di fondamentale importanza che il concorrente assuma le sembianze del personaggio che va a personificare e sarebbe eccessivamente limitante assegnare cantanti di colore a concorrenti di colore e cantanti bianchi a concorrenti bianchi, anche perché, per questa stessa logica che vorrebbe imporre il politicamente corretto, i più penalizzati sarebbero gli eventuali cantanti asiatici.