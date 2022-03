"Stacce", Ilary Blasi zittisce la Rodriguez all'Isola

" Non è un reality se non c'è un Rodriguez ", è la frase che impazza da ore sui social dopo l'esordio all'Isola dei famosi di Jeremias e Gustavo Rodriguez, fratello e padre di Belen. Nomi ai quali si è aggiunto anche quello di Cecilia ospite della prima serata del reality. L'argentina ha fatto sentire la sua presenza in studio, polemizzando sulla vittoria di Clemente Russo e sua moglie proprio contro i Rodriguez. A farla infuriare è stato uno stratagemma adottato dai coniugi per vincere la prova del morso della mela. " Ci sono rimasta male. Potevano anche vincere se facevano come Clemente e Laura ", ha detto Cecilia Rodriguez risentita. La polemica si è subito accesa (alimentata da Luxuria) ma Ilary Blasi ha stroncato la rivolta sul nascere e ha messo a tacere Cecilia: " Vabbé, stacce! ". Così è.

È stata decisamente imbarazzante l'ospitata di Giucas Casella a Verissimo. Nella casa del Grande fratello vip il suo "alzabandiera" ha tenuto banco per oltre sei mesi e nel salotto televisivo di Silvia Toffanin il prestigiatore è tornato sull'argomento. I telespettatori non ne sentivano l'esigenza, ma lui è andato a ruota libera, inanellando una serie di gaffe decisamente piccanti. Giucas ha tenuto a precisare di essere ancora molto attivo dal punto di vista sessuale e di essere sempre pronto all'occasione. Come? Con dei condom a portata di mano. Lo ha confessato, svelando di avere dimenticato la giacca sul treno prima di arrivare negli studi di Verissimo. " Dentro avevo anche delle cose…", ha detto Casella, replicando alla curiosità della Toffanin: "Quelle cose che si mettono alla bandiera". La parola preservativo non è uscita, ma 'un bel tacere non fu mai scritto' lo aggiungiamo noi.