La star del web sbarca al cinema: a Milano le riprese del film di Charlotte M.

Sempre più star dei social network si stanno avvicinando al cinema e alle piattaforme. È il caso di Chiara Ferragni, dei Me contro Te o ancora di Giulia De Lellis. Ora è il turno di un’altra diva del web, pronta a fare la voce grossa al botteghino: parliamo di Charlotte M., popolarissima YouTuber/TikToker che dal 2016 spopola sul web, con numeri da capogiro.

Prodotto da Notorious Pictures e diretto da Emanuele Pisano, Charlotte M. – Il film Flamingo Party arriverà nelle sale italiane all’inizio del 2023. Le riprese, in corso a Milano come confermato a ilGiornale.it, termineranno il prossimo 2 agosto e c’è grandissima curiosità di scoprire i risultati di un progetto destinato al pubblico teen. Ma non è tutto: il film avrà due brani musicali interpretati dalla stessa influencer. "È qualcosa che ho sempre sognato che si sta per realizzare" , ha confidato la giovane.

Charlotte M. – Il film Flamingo Party racconta la storia della giovane Charlotte che, al primo anno di superiori, si trova a fare i conti con l’adolescenza e non solo. Creatività e spontaneità sono i suoi segni distintivi. Tutto il suo mondo gira intorno a Sofia, la sua migliore amica, e all’amatissima oasi di fenicotteri vicino la casa in campagna di sua nonna. Purtroppo, però, Charlotte scopre che questo luogo così speciale per lei sta per chiudere a causa di mancanza di fondi. Allora, insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia e ad altri amici, decide di organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l’oasi: un ballo scolastico. Ma non tutto sembra andare per il verso giusto e l’arrivo in città di un nuovo ragazzo rompe alcuni equilibri…

All’anagrafe Charlotte Moccia, Charlotte M. è una content creator nata a Firenze nel 2008 ed è una delle più giovani youtuber italiane ad aver raggiunto il traguardo di 1 milione di iscritti nelle sue pagine personali. L’avventura social è iniziata nel luglio 2016, affiancata dai genitori, e nel giro di pochi mesi è arrivato l’exploit. I dati parlano chiaro: 1.02 milioni di iscritti su Youtube, 1 milione di follower su TikTok, 160 mila seguaci su Instagram. Ora per la giovane fiorentina un nuovo e ambizioso progetto, in attesa del riscontro del pubblico…