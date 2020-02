Stefano Sala presto papà: Dasha Dereviankina è incinta

Grandi novità in arrivo per Stefano Sala, modello e concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip: la fidanzata Dasha Dereviankina è incinta e i due hanno annunciato la lite notizia sui social.

Entrambi modelli di fama internazionale, hanno vissuto un momento di crisi proprio durante la partecipazione di Stefano al reality show di Canale 5. In quel periodo, Sala si avvicinò pericolosamente a Benedetta Mazza, tanto da lasciar intendere di voler chiudere la sua storia con Dasha per iniziarne un’altra con la coinquilina. Poi, la reclusione nella Casa, lo ha costretto ad una serie di riflessioni sulla sua vita privata e, terminata la sua esperienza al Gf Vip, Stefano Sala ha ritrovato la fidanzata.

I rapporti tra loro si sono ricuciti e la storia d’amore è andata avanti, talmente tanto che i due si sono sentiti pronti per allargare la famiglia dopo il matrimonio celebrato in gran segreto. Così, con uno scatto che ritrae Stefano abbracciato alla fidanzata con una smorfia tra lo stupore e il divertito, Sala e Dasha hanno annunciato l’arrivo del primo figlio. “ A quanto pare tra non molto arriverà una “new entry” in famiglia... Non vediamo l’ora!!! ” , ha scritto lui ricevendo migliaia di messaggi di congratulazioni da parte degli amici e dei follower.

La paternità, tuttavia, per il modello non è una novità: Stefano, infatti, è già padre di Sofia, nata dalla relazione con Dayane Mello. La piccola vive proprio con lui e con i nonni paterni per decisione di entrambi i genitori che, dopo la separazione, hanno fatto mille sacrifici per rendere felice la bambina. Era stata la Mello, infatti, a spiegare di aver affidato la bambina a Stefano e ai suoi genitori perché, poco dopo la rottura, per via degli impegni di lavoro, era costretta a lasciare Sofia da sola con una baby sitter a Milano. Questa situazione, unita alle richieste della bambina di stare con i nonni, ha fatto sì che Dayane prendesse la decisione di farla vivere con l’ex compagno e i suoi familiari, andandola a trovare ogni volta che ne aveva la possibilità.