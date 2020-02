La stoccata di Enzo Miccio: “La Ferragni? Usa Fedez come miglior accessorio”

Ospite di Vieni da me, Enzo Miccio si è divertito a commentare con Caterina Balivo alcuni personaggi noti dello spettacolo e del web, e non ha risparmiato una stoccata nei confronti di Chiara Ferragni e del marito Fedez.

Concorrente di Pechino Express 2020, dove in coppia con Carolina Gianuzzi forma la coppia dei “wedding planner”, Miccio ha ammesso che organizzare matrimoni è di gran lunga più faticoso dell’esperienza nell’adventure game di Rai 2. Rivelando, inoltre, di essere dovuto correre ai ripari in Thailandia a causa di una camicia sbagliata scelta per la partenza, Enzo non ha esitato a commentare i look di alcuni volti noti e, vedendo apparire sullo schermo la foto di Chiara Ferragni, Miccio non si è trattenuto.

“ Chiara Ferragni? Beh, lei è la regina indiscussa. Tutto ciò che tocca diventa oro ”, ha precisato Miccio, mentre la Balivo gli faceva notare come anche il marito della imprenditrice digitale, Fedez, potesse essere un uomo molto invidiato. “ Lui? Lei lo utilizza come il suo accessorio personale ”: ha sentenziato l’ospite di Vieni da me, senza nascondere il suo giudizio implacabile nei confronti del rapper.

I Ferragnez, tuttavia, non sono stati gli unici a finire nel mirino del più noto organizzatore di matrimonio del piccolo schermo. Così come la Ferragni e Fedez, anche Giulia De Lellis è stata sottoposta alla valutazione di Miccio. “ Da quando ha cambiato fidanzato è anche diventata più bella ”, ha sottolineato lui, lanciando una sonora stoccata anche ad Andrea Damante, storico ex fidanzato della influencer e attualmente – salvo smentite – ancora legato alla modella Claudia Coppola.

Tra i preferito di Enzo Miccio, nonostante non abbia azzeccato nemmeno un look al Festival di Sanremo 2020, c’è anche Elettra Lamborghini. Nei suoi confronti, infatti, il wedding planner ha speso solo parole positive. “ A Sanremo non ha azzeccato un look, ma ha svecchiato il Festival e quella era la sua missione più grande ”, ha aggiunto Miccio, che non ha avuto problemi nell’esprimere i suoi giudizi, a volte troppo velenosi, nei confronti dei personaggi di spicco della rete.

La Ferragni e la De Lellis, infatti, sono entrate nella top ten degli influencer più gettonati e ricchi degli ultimi tempi. La moglie di Fedez detiene il primo posto: è lei la donna che guadagna di più grazie ai social e con 18 milioni di followers incassa circa 58mila euro per ogni scatto che posta sul suo account personale. Giulia De Lellis, invece, si è piazzata all’ottavo posto della classifica: guadagnerebbe circa 8mila euro per ogni foto che condivide sul suo account seguito da 2,4 milioni di persone.