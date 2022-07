Su Real Time parte la sfida di "Matrimonio a tutti i costi"

Sposarsi con soli 5mila euro? Tutto è possibile con "Matrimonio a tutti i costi", il nuovo programma in onda da sabato 30 luglio in prima serata su Real Time, canale 31. Alla guida del nuovo format dedicato ai matrimoni ci sarà Michelle Carpente, attrice e Destination Wedding Planner.

La sfida per le coppie che parteciperanno alla trasmissione (quattro per un totale di quattro puntate) sarà quella di organizzare il proprio matrimonio con un budget a disposizione di soli 5mila euro. Con questa cifra, Michelle Carpente cercherà di aiutare i futuri sposi nelle varie scelte, consigliandoli su come poter risparmiare su abito, catering, location, fiori, fedi, musica e intrattenimento sulla base delle loro priorità.

" Perché ci si può sposare sempre e comunque senza essere costretti a spendere cifre da capogiro ", hanno spiegato gli ideatori di "Matrimonio a tutti i costi", format prodotto dalla stessa Carpente con la società SmartWed SRL in collaborazione con Discovery Media e ideato insieme a Gianluca Potenziani e scritto con Luigi D'Anna. E allora largo alla creatività, seguendo i consigli della conduttrice e wedding planner d'eccellenza. " Con la pandemia oggi le coppie sono più attente ai budget e anche ai contratti - ha spiegato la Carpente - oggi preferiscono utilizzarlo per fare un viaggio o per la caparra di una casa, o per trasformare il classico matrimonio tradizionale, a cui avevano pensato all’inizio, in una vera e propria festa per condividere un momento speciale e intimo con le persone care, prediligendo la socialità alla tradizione ".

La conduttrice e wedding planner ha spiegato, presentando la prima stagione di "Matrimonio a tutti i costi", che i matrimoni italiani non sono affatto "luxury", come qualcuno potrebbe pensare. Il nuovo format - che andrà in onda dal 30 luglio su Real Time - rappresenterà, dunque, una sfida per le coppie in gara ma anche per Michelle Carpente: " Come professionista del settore mi metto a disposizione delle coppie che invece scelgono un altro percorso, dando loro dei consigli su come poter risparmiare sulle voci di spesa più importanti in un matrimonio, senza dover esser costretti a rinunciare o peggio a chiedere prestiti. Proprio per questa ragione la società che ha prodotto il format è SmartWed Srl, una mia nuova sfida! La creazione di una piattaforma digitale, accessibile a tutti, che cambierà il modo di organizzare il matrimonio. Sul mercato, infatti, non esiste ancora un servizio in grado di dare alle coppie la sicurezza di un budget garantito con un servizio puntuale e di qualità anche per budget meno elevati ".

Nel nuovo programma televisivo l'unica voce che non avrà limiti di budget sarà quella relativa al viaggio di nozze, la vera favola di ogni matrimonio che si rispetti. A quest'ultimo ci penseranno gli sposi insieme a Turisanda, brand del Gruppo Alpitour, partner ufficiale della trasmissione insieme a Alfaparf Milano.